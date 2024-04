Malgré l’élimination, Stephen Curry s’enthousiasme pour les jeunes Warriors

Les Warriors sont à l’heure des interrogations après avoir terminé leur saison sur un large revers à Sacramento lors du play-in. La question de la prolongation de Klay Thompson (0/10 au tir pour 0 point en 32 minutes cette nuit) alimente déjà les discussions, au même titre que l’avenir de cette dynastie sur la pente descendante avec cette élimination aux portes des playoffs.

Après la rencontre, Stephen Curry et Steve Kerr ont toutefois salué la bonne tenue du jeune noyau dur de l’effectif au cours de la saison et cette nuit encore, citant Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis, Jonathan Kuminga et Moses Moody. A l’arrivée, le quatuor a même fait partie des rares points positifs du match, avec notamment 16 points chacun pour la paire Moody-Kuminga, et devra poursuivre sur cette voie la saison prochaine si Golden State veut espérer redresser la barre.

« On a beaucoup demandé à Brandin Podziemski, Trayce Jackson Davis… Jonathan Kuminga a fait un grand bond en avant, un grand pas dans la bonne direction. Ils ont bénéficié d’une expérience inestimable. Ils savent à quel point c’est dur de gagner dans cette ligue, et ce qu’il faut pour être régulier match après match. J’espère que ça leur a apporté de la confiance, sur le fait qu’il peuvent contribuer. On va poursuivre sur cette dynamique jusqu’à cet été, où ils pourront mettre leur travail en œuvre », a confié Stephen Curry lors de son passage en conférence de presse.

Et Curry demande même à ses dirigeants d’insister sur le rajeunissement de l’effectif. « Quel que soit le roster qu’on aura à notre retour, il va nous falloir de la jeunesse pour nous aider. On a trouvé quelques perles, c’est sûr. Donc il s’agit juste de continuer à faire les ajustements sur le plan collectif pour voir à quoi ressembleront les Warriors de 2024-2025, et ce qu’il nous faudra pour gagner. Je pense qu’ils ont bien ressenti ça tout au long de l’année. J’espère qu’ils en auront tiré de bonnes leçons ».

Trust The Process

Steve Kerr a également eu un mot pour Moses Moody, mettant en avant sa détermination dans un contexte pas toujours facile pour lui sur l’ensemble de la saison. A l’image de la rencontre de cette nuit, frustrante, avec 16 points en 15 minutes pour du beurre.

« Je pense que Moses a été régulièrement placé puis enlevé de la rotation, mais à chaque fois qu’on a fait appel à lui, comme ce soir, il a vraiment bien joué », a-t-il glissé. « Comme pour Jonathan, pour leur troisième année, ils ont vraiment progressé. Et Brandin Podziemski a montré que c’était un vrai joueur. Même si c’est un rookie, c’est pour ça qu’on l’a autant fait jouer. C’est un super joueur. Trayce Jackson-Davis aussi, même s’il a eu un match difficile. C’est une bonne expérience pour lui de passer par là. Donc on a beaucoup de bons jeunes joueurs. C’est très prometteur ».

A l’issue d’une rude soirée, les Warriors espèrent donc pouvoir compter sur leurs jeunes pousses pour rebondir, avec à leur tête un Stephen Curry qui reste plus motivé que jamais, et convaincu qu’il y a encore de quoi renouer avec les sommets.

« On sait de quoi on est fait », a ajouté le meneur. « On sait bien sûr que la ligue a changé, qu’on est plus loin dans nos carrières, et qu’on doit continuer à évoluer, faire les ajustements nécessaires pour gagner des matchs. Mais on y a consacré beaucoup de temps. J’ai travaillé plus dur que jamais, à me préparer pour la saison, pour pouvoir performer au niveau de mes attentes. Et ces deux gars (Klay Thompson et Draymond Green) ont traversé tout ça avec moi. Au bout du compte, je veux seulement gagner, et je sais que c’est complètement possible. Cet été, il va y avoir beaucoup de conversations pour nous mettre en position de gagner, peu importe ce que ça signifie. Et j’espère qu’on y arrivera ».

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.