Stats & Highlights | Dallas assure, New York rebondit

La lutte pour la 6e place à l’Est, comme à l’Ouest, est passionnante et cette nuit, les grands perdants sont les Kings (44v-32d). Battus à New York (120-109), les joueurs de Mike Brown glissent à la 8e place, et ils sont même sous la menace des Lakers et des Warriors, respectivement 9e et 10e.

Pourtant, Sacramento avait pris le meilleur départ possible pour mener de 21 points après 15 minutes de jeu (46-25). Et puis, portés par leur public, les Knicks de Jalen Brunson (35 points, 11 passes) ont entamé une folle remontée. Un 16-2 pour reprendre ses esprits et recoller au score. Puis un 13-0 en 4e quart-temps pour prendre les commandes (105-95) et ne plus les lâcher jusqu’au bout.

À l’Est, les Knicks (45v-31d) reviennent donc à la hauteur du Magic, mais ils restent à la 5e place puisque les partenaires de Paolo Banchero possèdent le « tie-breaker ». Les deux formations n’ont qu’une victoire de moins que les Cavaliers, actuellement 3e.

Une 12e victoire en 14 matches pour Dallas

À l’Ouest, c’est tout aussi serré de la 5e à 10e place, avec quatre défaites entre Dallas (5e) et Golden State (10e). La bonne affaire est pour les Mavericks, vainqueurs des Hawks à domicile.

Après un premier quart-temps poussif dans lequel Luka Doncic fait chou blanc, les hommes de Jason Kidd retrouvent leur basket et le Slovène se déchaîne : 16 points dans le deuxième quart-temps avec un 3-points avec la planche pour donner 8 points d’avance à la pause (65-57). Face à des Hawks en back-to-back, les Mavericks vont gérer leur avance jusqu’au bout pour signer une 12e victoire en 14 matches !

À l’Ouest, Dallas (46v-30d) renforce ainsi sa 5e place, devant les Suns (45v-31d) et les Pelicans (45v-31d). Les Kings (44v-32d), les Lakers (44v-33d) et les Warriors (42v-34d) peuvent encore éviter le « play-in ». Et ce soir, les Mavericks reçoivent… les Warriors !

Dallas – Atlanta : 109-95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 105 PHI 109 NYK 120 SAC 109 DAL 109 ATL 95 HOU 110 GSW 133 LAC 102 DEN 100

New York – Sacramento : 120-109

