Les Hawks envoient un message aux Bulls

Avant de (probablement) se retrouver dans deux semaines pour le play-in, Bulls et Hawks s’affrontaient cette nuit dans l’Illinois et ce sont les seconds qui ont pris le dessus à l’extérieur sur les premiers (113-101). Bogdan Bogdanovic (20 points, 6 passes), Vit Krejci (18 points), Dejounte Murray (17 points, 8 rebonds, 6 passes) et Clint Capela (15 points, 11 rebonds) ont brillé pour Atlanta, contre le Chicago de DeMar DeRozan (31 points), Coby White (22 points) et Andre Drummond (13 points, 18 rebonds).

L’adresse à 3-points fait toute la différence

Après une entame ratée (0-11), engendrée par des pertes de balle qui nourrissent le jeu rapide des Bulls, les Hawks se reprennent en s’appuyant sur l’adresse à 3-points de leurs snipers, tels Bogdan Bogdanovic, Vit Krejci ou Garrison Mathews (32-30).

De quoi répondre aux paniers à mi-distance de DeMar DeRozan ou dans la peinture de Andre Drummond côté Chicago. Sauf que 3 points valent plus que 2 points, et comme Dejounte Murray commence à s’activer de loin, l’écart enfle pour Atlanta, surtout quand le parfait Krejci en remet une couche derrière l’arc, avant la pause (61-53).

En contrôle, les Hawks continuent de faire parler la poudre à 3-points avec Vit Krejci, tandis que Clint Capela apporte des points à l’intérieur. Touchés mais pas coulés, les Bulls s’accrochent avec DeMar DeRozan et des secondes chances de Andre Drummond, mais incapables de canaliser la réussite primée adverse, illustrée par l’intenable Krejci et Bogdan Bogdanovic, ils s’enfoncent un peu plus (90-74). Finalement c’est le résumé du match puisque, même si DeMar DeRozan fait de son mieux à mi-distance, avec Drummond ou Coby White plus près, c’en est trop face au collectif d’Atlanta, imperturbable contre ce Chicago trop limité en attaque.

Une victoire capitale pour les Hawks (la cinquième en six matchs), puisqu’ils reviennent quasiment au contact des Bulls à la 9e place, synonyme rappelons-le d’avantage du terrain lors du premier match « play-in ». Le mano-a-mano des deux dernières semaines promet d’être intéressant à suivre…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Atlanta déroule collectivement. Tout juste nommé Joueur de la semaine, Dejounte Murray n’a pas eu besoin d’afficher un niveau de jeu flamboyant, mais à peine correct, pour que les Hawks fassent plier les Bulls. Il faut dire que Bogdan Bogdanovic et Vit Krejci, avec leur quasi sans-faute au shoot (12/13 en cumulé, dont 8/8 à 3-points !), mais aussi Clint Capela dans la raquette ou le trio Jalen Johnson (de retour de blessure) – Bruno Fernando – Garrison Mathews en sortie de banc, ont apporté tout ce qu’il fallait à leur équipe pour disposer d’un Chicago pas dans son assiette offensivement et au jeu trop prévisible.

– Les Bulls qualifiés. Malgré la défaite, les Bulls sont assurés de disputer le play-in, comme la saison passée. Comme l’expliquait Billy Donovan et DeMar DeRozan ce week-end, l’objectif est de s’accrocher à cette 9e place, pour jouer le premier barrage à domicile.

– Le ton monte entre Bogdan Bogdanovic et Quin Snyder. À deux minutes de la fin, et alors que les Hawks ont passé une soirée tranquille avec un Bogdan Bogdanovic vu à son avantage, le Serbe s’est emporté contre Quin Snyder sur le banc, lors d’un temps-mort, et il a dû être retenu par ses coéquipiers quand il est allé confronter son coach presque en tête contre tête. Une image surprenante, vu le dénouement de cette rencontre.

– Rendez-vous dans deux semaines ? À moins qu’ils ne parviennent par miracle –ou presque– à se frayer une place dans le Top 8, les Bulls et les Hawks se retrouveront dans quinze jours pour disputer ce fameux play-in de tous les dangers, qui verra le vainqueur défier le vainqueur du duel entre le 7e et le 8e, dans un autre match couperet. À ce jour, la seule interrogation concerne le lieu où se déroulera ce futur « win or go home game », car Atlanta revient à 0.5 match de Chicago au classement avec ce résultat (mais le tie-breaker joue en sa défaveur)…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.