Joueurs de la semaine | Dejounte Murray débloque son compteur

Cette semaine, la NBA a décidé de récompenser pour la première fois Dejounte Murray du titre de « Player of the week« . Il faut dire qu’avec 28.3 points, 10.3 passes, 5.8 rebonds et 1.8 interception de moyenne sur quatre matchs (trois victoires), il a été très en vue avec les Hawks, réussissant notamment un « game winner » et égalant son record de points face aux Celtics. Cela vaut bien de passer outre ses pourcentages moyens (44% au tir, 33% à 3-points et 60% aux lancers).

À l’Ouest, c’est un habitué des distinctions qui a en revanche été choisi, en la personne de Luka Doncic, élu pour la 13e fois de sa carrière Joueur de la semaine. Invaincu sur quatre matchs et auteur de 32.5 points, 11.0 rebonds, 9.5 passes et 1.8 interception de moyenne (à 51% au tir, 44% à 3-points et 72% aux lancers), il termine donc fort la saison régulière avec les Mavericks, afin de potentiellement semer le doute dans la tête de ceux qui voteront pour élire le MVP 2024…

Dejounte Murray et Luka Doncic succèdent respectivement à Derrick White et Anthony Davis, mis à l’honneur par la NBA la semaine dernière.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 64 37 48.7 37.6 78.5 0.8 8.3 9.1 9.8 2.1 1.5 4.0 0.5 33.8 Total 394 35 47.0 34.5 74.7 1.0 7.7 8.6 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 1.0 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.1 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.8 0.1 15.7 2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.7 0.3 21.2 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 71 36 46.3 36.5 80.3 0.7 4.6 5.3 6.3 1.7 1.5 2.5 0.3 22.7 Total 465 29 45.9 34.5 78.9 0.9 4.9 5.8 5.2 1.8 1.4 2.0 0.3 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.