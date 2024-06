Stats & Highlights | Les gros bras assurent en déplacement

Les Celtics n’ont pas tremblé à Detroit pour signer une 8e victoire de suite. C’est leur 56e succès de la saison, et il leur permet d’atteindre le seuil des 80% de victoires !

Jayson Tatum laissé au repos pour soigner sa cheville, Jaylen Brown se comporte en leader d’attaque avec 33 points, dont un superbe 10 sur 11 à 2-points. Après 20 minutes poussives (43-43), les Celtics mettent les barbelés en fin de deuxième quart-temps, et à cheval sur la mi-temps, ils signent un 47-21 pour prendre le large (90-64) et finalement s’imposer 129-102. Côté Detroit, James Wiseman profitent des nombreuses absences pour signer son meilleur match de la saison avec 24 points et 9 rebonds, tandis qu’Evan Fournier inscrit 6 points en 28 minutes.

Les Clippers s’accrochent à leur 4e place

Même scénario à Toronto où le Thunder a besoin d’un quart-temps pour se mettre en jambes. Après avoir laissé Gradey Dick faire son show, le Thunder signe un 15-2 pour prendre les commandes du match (45-37), et Josh Giddey prouve au passage qu’il peut shooter de loin. Ensuite, Oklahoma City s’est contenté de tirer profit du nombre record de balles perdues des Raptors (27 !) pour s’envoler vers un succès facile (123-103) avec 23 points de Shai Gilgeous-Alexander et un double-double (18 points et 10 rebonds) de Chet Holmgren.

Enfin, les Clippers s’imposent 125-117 sur le parquet de Portland. Une deuxième victoire de suite dans l’Oregon, qui s’est dessinée dès le premier quart-temps remporté 42-27. Face à des Blazers privés de Deandre Ayton, Kawhi Leonard et Paul George font preuve d’une belle efficacité avec 22 et 31 points chacun, à 19 sur 29 aux tirs.

Tyronn Lue a profité du scénario de la rencontre pour les reposer dans le 4e quart-temps, tandis que les Blazers en profitent pour limiter les dégâts avec un 16-3 pour finir la rencontre.

Detroit – Boston : 94-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 102 BOS 129 TOR 103 OKC 123 MIA 88 NOR 111 MIN 104 CLE 91 SAS 97 MEM 99 GSW 111 IND 123 POR 117 LAC 125 LAL 101 PHI 94

Toronto – Oklahoma City : 103-123

Portland – LA Clippers : 117-125

