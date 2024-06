À la dernière seconde, Jaren Jackson Jr. fait tomber les Spurs de Victor Wembanyama

Menés de 17 points en première mi-temps, les Grizzlies se sont offert un joli « comeback » sur le parquet des Spurs cette nuit. Si Victor Wembanyama a tenu son rang avec 31 points, 16 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres (mais 7 pertes de balle), Memphis a pu compter sur un grand Jaren Jackson Jr. (28 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres) pour tenir bon jusqu’au bout et remporter ce duel de bas de tableau à l’Ouest.

Victor Wembanyama a pris le match à son compte en inscrivant les cinq premiers points de son équipe puis en délivrant deux caviars pour Jeremy Sochan et Devin Vassell (11-5). Ce dernier a ensuite pris le relais en claquant deux gros paniers à 3-points puis un floater pour accentuer l’écart (27-14).

Alors que « Wemby » reprenait son entreprise destructrice avec deux nouveaux paniers intérieurs pour lancer son deuxième quart-temps, un 3-points et une passe décisive en transition pour Malaki Branham (39-22), Memphis a soudainement refait surface en passant un 11-0 marqué par les 3-points de GG Jackson, Jake LaRavia et Scotty Pippen Jr (39-33). Toujours à 3-points, Jaren Jackson Jr et Santi Aldama ont ensuite ramené les Grizzlies dans le match, à -1 à la pause (44-43).

Jaren Jackson Jr. finit fort

San Antonio a retrouvé le fil, Devin Vassell et Victor Wembanyama y étant pour beaucoup, avec notamment un alley-oop du premier pour le second afin de redonner un peu d’air aux locaux (58-51). Mais encore une fois, les Grizzlies ont très vite rectifié le tir, repassant même en tête grâce à l’efficacité du tandem Pippen Jr-Jackson Jr ( 63-68).

De quoi forcer Victor Wembanyama à revenir prématurément sur le terrain, notamment pour égaliser à 68-68 en fin de troisième quart-temps avec un nouveau coup d’éclat, entre son contre sur GG Jackson suivi de son alley-oop sur un service de Devin Vassell.

Dans le dernier acte, Jaren Jackson Jr. a mené son équipe en leader avec un 2+1 et un 3-points pour contribuer à offrir 7 longueurs d’avance à Memphis à l’entrée du « money time » (78-85). Le 3-points de Victor Wembanyama pour ramener les Spurs à -4 n’aura pas suffi (83-87). Jake LaRavia a ajouté quatre points de plus aux lancers-francs et Jaren Jackson Jr. a fini le boulot en patron avec ce panier de la victoire à l’ultime seconde (99-97), alors que Devin Vassell venait d’égaliser.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaren Jackson Jr, le dernier des Mohicans. Dans cette saison désastreuse des Grizzlies, Jaren Jackson Jr. sera resté le dernier pilier encore debout. Lui, n’a pas gaspillé sa saison, et l’a montré encore cette nuit avec un match de leader, qui a su être présent quand son équipe en a eu besoin (12 de ses 28 points dans le dernier acte), jusqu’à ce « game winner », d’un floater main gauche sur Jeremy Sochan.

– Les Spurs ont arrosé. Les hommes de Gregg Popovich ont touché le fond en attaque sur ce match avec notamment leur pire quart-temps de la saison avec seulement 14 points inscrits en deuxième quart-temps. Mais les Spurs ont également trop arrosé sur le tir extérieur, avec un catastrophique 5/35 à 3-points (14.7% de réussite), jusqu’aux deux flèches de Devin Vassell et Tre Jones pour égaliser en toute fin de match. Trop peu trop tard, même face à ces Grizzlies.

– Du bon et du moins bon pour « Wemby ». Le Français aura été le fer de lance de son équipe à chacun de ses passages et aura encore marqué ce match par de nombreux coups d’éclat comme son alley-oop suite à un contre sur GG Jackson pour égaliser en fin de troisième quart-temps. Son match reste toutefois entaché par sa maladresse de loin (3/12) et ses 7 ballons perdus, dont au moins deux étaient évitables, sur un marcher avant de tenter une passe dans le dos, et une passe transversale interceptée sur remontée de balle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.