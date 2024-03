Les Pacers replongent les Warriors dans le doute

Auteur de 11 paniers à 3-points à Indiana début février, Stephen Curry (25 points, 10 rebonds, 5 passes) entame la rencontre à 3/4 de loin pour valider une entame sérieuse des Warriors (16-9). Il faut 8 points de Pascal Siakam pour garder les Pacers en embuscade, puis quatre 3-points de Tyrese Haliburton, Ben Sheppard et Jason Smith pour mettre les deux équipes dos à dos (38-38).

Un coup de chaud de Klay Thompson (17 points) pour démarrer le deuxième quart-temps lance un 22-10 de Golden State (60-48). Comme en début de match, c’est Pascal Siakam qui réveille Indiana. Dans le sillage de Myles Turner (14 points, 8 rebonds, 5 contres) et Andrew Nembhard (17 points, 5 rebonds, 5 passes), les Pacers répondent par un 18-7, ponctué par un buzzer beater de Tyrese Haliburton pour recoller avant la mi-temps (67-66).

Un 11-0 décisif

Les hommes de Rick Carlisle continuent sur leur lancée au retour des vestiaires, limitant les Warriors à 2/13 aux tirs. Malheureusement, les Pacers ne font guère mieux et un dunk de Jonathan Kuminga garde Golden State sur leurs talons (77-76). Indiana insiste toutefois. Un dunk raté de Kuminga et une balle perdue lancent un 11-0 des Pacers qui prennent 12 points d’avance, puis 17 derrière un Haliburton déchainé ! Comme en premier quart-temps, il finit le quart-temps par un buzzer beater qui met les Warriors dos au mur (102-88).

Steve Kerr a beau sortir une zone 3-2 puis une boite sur Tyrese Haliburton, son équipe ne reviendra jamais plus proche qu’à -7. Cette nouvelle défaite à domicile, avant un « road trip » de cinq matchs, met les Warriors en danger d’un retour de Houston. Les Pacers, eux, confortent leur sixième place à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un concours de tirs à 3-points. Après deux semaines estivales sur San Francisco, la pluie est arrivée vendredi et a atteint le Chase Center. Les Warriors et Pacers ont commencé la rencontre en feu, marquant respectivement 10 et 11 3-points en première mi-temps à 40% et 48% de réussite ! Si la pression défensive d’Indiana a réussi à limiter les Warriors à 4/23 en deuxième mi-temps, les Pacers ont eux continué sur la lancée. Ils ont terminé le match à 15 sur 36, soit 42% de loin.

– Le festival Tyrese Haliburton en 3e quart-temps. Distributeur en première mi-temps (8 passes décisives), Haliburton a pris le match à son compte au retour des vestiaires. Il a écœuré et disséqué la défense des Warriors et retrouvé une réussite qui le fuit depuis son retour de blessure. Le meneur All-Star a marqué 11 points dans le quart-temps pour permettre à son équipe de l’emporter 36-21 et de prendre le contrôle du match. En 30 minutes sur le terrain après trois quart-temps, Tyrese Haliburton affiche un +/- de +26 !

– Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins se heurtent au mur Turner – Siakam. Outre la démonstration de Tyrese Haliburton, la défense d’Indiana a pris le contrôle de la rencontre en milieu de deuxième quart-temps. Leurs extérieurs ont envoyé les Warriors dans la raquette et la paire Myles Turner – Pascal Siakam a sorti les barbelés. Ils ont limité Golden State à 23/48 dans la raquette et ont réduit à néant l’impact de Jonathan Kuminga (11 points, 4/17 aux tirs) et Andrew Wiggins (8 points, 4/11). Golden State a perdu 11 de ses 14 ballons après la pause.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.