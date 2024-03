À l’usure, les Wolves font craquer les Cavaliers

Toujours pas de Karl-Anthony Towns d’un côté et de Donovan Mitchell, Evan Mobley, Max Strus ni Dean Wade de l’autre. En revanche, Anthony Edwards (16 points, 13 rebonds, 5 passes), Darius Garland (19 points), Jarrett Allen (15 points, 13 rebonds, 5 passes), Mike Conley (21 points, 6 passes), Naz Reid (18 points) ou Caris LeVert (16 points, 6 passes, 5 rebonds) étaient tous bien présents pour ce Wolves – Cavaliers qui a accouché d’une victoire des premiers, à domicile (104-91).

Pour arracher ce succès, sans forcément bien jouer, Minnesota s’est donc appuyé sur la force de son collectif et une adresse à 3-points au rendez-vous, pour écarter une équipe de Cleveland clairement dans le dur depuis deux semaines (cinq défaites en sept matchs).

Ce résultat permet en tout cas aux Wolves de rester 3e de l’Ouest, à un match et demi de la première place du Thunder, tandis que les Cavaliers doivent, eux, surveiller la poussée du Magic et des Knicks, désormais à moins de deux matchs de leur 3e place à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Minnesota plus inspiré derrière la ligne. Dans ce match qui s’est décidé en seconde période, c’est bien la réussite derrière l’arc qui a fait la différence en faveur des Wolves, car ils ont shooté à 14/27 à 3-points, contre 7/29 pour les Cavaliers. Deux fois plus de paniers primés et d’adresse extérieure pour les hommes de Chris Finch, qui ont certes accordé un peu trop de lancers-francs (16/19) à leurs visiteurs et qui n’ont pas non plus été adroits dans ce domaine (8/16…). Cette différence dans l’exercice a été l’une des clés de la partie, et Mike Conley, Jordan McLaughlin, Naz Reid ou encore Jaden McDaniels y sont pour beaucoup.

– Cleveland doit se faire violence. Déjà à la peine depuis quelques matchs offensivement, les Cavaliers ont de nouveau eu du mal dans ce secteur de jeu, face à une défense des Wolves toujours capable de se faciliter la vie grâce à l’activité, l’agressivité et la régularité de ses joueurs dans le domaine. Maladroits et pas inspirés pour faire vivre le ballon, les hommes de JB Bickerstaff sont en train d’accuser le coup sans leur « go-to-guy » Donovan Mitchell, et il leur faut trouver des solutions pour inverser la vapeur. À leurs patrons de montrer la voie à suivre et à leurs role players de monter le niveau d’un cran.

– Rudy Gobert a repris. Absent depuis trois matchs à cause d’un problème aux côtes, Rudy Gobert était de retour dans le cinq des Wolves, associé à un Naz Reid qui a donc pu jouer davantage au large (et y faire du dégât dans le dernier acte, sous les hourras de la foule). Le Français a, lui, frôlé le double-double (9 points, 14 rebonds), abattant notamment un joli travail au rebond offensif (cinq prises). Une bonne nouvelle pour ces Wolves déjà privés de Karl-Anthony Towns et qui doivent faire front ensemble afin de continuer de rêver du fauteuil de leader de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.