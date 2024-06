Stats & Highlights | Le Heat se rassure, les Hawks inquiètent

Et si finalement les Nets n’avaient pas dit leur dernier mot dans la course au « play-in »… C’est possible puisque les Hawks ont subi cette nuit une 3e défaite de suite, et après s’être inclinés à Portland, les coéquipiers de Dejointe Murray se prennent les pieds dans le tapis à Utah, où Quin Snyder revenait pour la première fois.

Alors que les Hawks ont été menés une grande partie de la rencontre, c’est Dejounte Murray qui avait ramené les siens à deux unités (124-122) à 80 secondes de la fin. Le Jazz déjoue, mais les Hawks vont rater trois balles de match ! Deux de Dejounte Murray, et une de Vit Krejci, après une balle perdue du Jazz. Finalement, le score finale sera de 124-122, et Utah peut remercier Collin Sexton (21 points) et l’épatant sophomore Johnny Juzang (19 points) pour avoir tenu bon dans le dernier quart-temps.

Le Heat se réveille après quatre défaites de suite

Après quatre défaites d’affilée, le Heat profite du déplacement à Detroit pour se relancer avec une deuxième mi-temps convaincante (108-95). Face aux coéquipiers d’Evan Fournier (12 points), en quête d’une troisième victoire de suite, c’est Bam Adebayo qui sort le grand jeu avec 22 points et 9 rebonds en 28 minutes. C’est au retour des vestiaires que le Heat fait le break, en profitant des balles perdues des Pistons. Duncan Robinson enchaîne trois paniers à 3-points, et l’écart monte à +18 (83-65). Erik Spoelstra peut alors se permettre de laisser Bam Adebayo sur le banc dans le 4e quart-temps. Peut-être en prévision de la revanche, prévue ce dimanche, toujours à Detroit.

Enfin, ambiance lourde et émouvante à Toronto avec une minute de silence en hommage à Nathan Barrett, le petit frère de RJ, décédé cette semaine. Très diminués, les Raptors ont craqué sur la durée après avoir dominé la première mi-temps. C’est Paolo Banchero qui sonne la charge avec sept points de suite, et ses coéquipiers le suivent pour signer un 14-0 fatal aux Raptors. Mené de trois points, le Magic renverse le cours du match pour mener de 11 points (84-73). Au début du 4e quart-temps, Jonathan Isaac domine dans la peinture, et les Raptors craquent (91-73) pour finalement s’incliner 113-103 à domicile.

Detroit – Miami : 95-108

Toronto – Orlando : 103-113



Utah – Atlanta : 124-122

