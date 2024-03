Les Nets n’abdiquent pas

Alors qu’on les croyait hors course pour le « play-in », les Nets ont retrouvé le sourire en s’imposant cette nuit à Cleveland. Comme les Hawks ont perdu à domicile face aux Pelicans, tout n’est pas perdu ! D’autant que, pour une fois, l’équipe n’a pas baissé les bras après avoir gâché une belle avance.

« C’est une équipe physique et nous lui avons donné du fil à retordre, ce qui est une bonne chose car nous avons pris des coups », apprécie Kevin Ollie. « On a donné des coups, créé un écart et habituellement, quand ils reviennent dans le match, c’est généralement là que nous nous décourageons ou que nous perdons nos moyens. Mais ce soir, cela nous a encouragés. OK, c’est leur coup de poing, mais quel est notre riposte ? »

Alors que les Cavaliers avaient pris les commandes au début du 3e quart-temps, les Nets ont effectivement trouvé les ressources pour les contrer avec un 18-6 pour reprendre 12 points d’avance. Déchaînés, Mikal Bridges et ses coéquipiers vont même compter jusqu’à 26 points d’avance !

« Je les avais mis au défi après un seul match : ‘Qui veut-on être ? Oubliez Atlanta et tout ça… On ne s’occupe que de nous et les résultats viendront' » raconte le nouveau coach des Nets. « On ne peut se pas concentrer sur quelque chose qu’on ne contrôle pas. Ce qu’on peut contrôler, c’est de s’améliorer, et c’est ce que nous avons fait ce soir. »

Moins parler, davantage agir

Le retour de Cam Thomas fait le plus grand bien, et le scoreur montre l’exemple avec 29 points, mais aussi 7 rebonds et 5 passes et un +/- de +27. Même retour au premier plan pour Mikal Bridges avec ses 25 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Dans le troisième quart-temps charnière, ils cumulent 22 points.

« C’est bientôt la fin, et il faut désormais agir. Nous ne pouvons pas continuer à parler d’efforts, d’énergie et toutes ces choses » explique Cam Thomas. « Nous devons juste aller sur le terrain et agir. Si nous voulons participer au play-in, il faut agir. On ne peut pas continuer à parler d’énergie et d’efforts. Nous devons montrer l’exemple à chaque match avec l’énergie et l’effort nécessaires, en prenant conscience de ce qui est en jeu. »