Les Nets ont laissé passer leur chance

C’est peut-être bien la défaite de trop pour Brooklyn, battu cette nuit à Charlotte (110-99) pour la 39e fois de la saison. Toujours 11e à l’Est, les Nets avaient repris espoir en battant deux fois Atlanta, actuel 10e, la semaine passée. Mais ce troisième revers en quatre matchs depuis réduit considérablement les chances pour les troupes de Kevin Ollie d’accéder au « play-in ». Ce dimanche, les Nets possèdent quatre victoires de retard sur les Hawks. Terrible quand on sait qu’ils viennent de perdre face aux Grizzlies, aux Pistons, et donc les Hornets.

Après la rencontre, le coach a rappelé l’importance des détails, et notamment tous ces ballons qui ont fini par leur filer entre les doigts et leur coûter à l’arrivée un revers qui fait très mal.

« Mes yeux ne mentent pas. Sur tous ces ballons à 50-50, je n’ai pas le souvenir qu’on ait réussi à en un arracher un seul. Je pourrais me tromper et je reverrais la rencontre, mais à tous les moments où on aurait pu arracher un de ces ballons qui trainent, on n’en a pas récupéré un seul », a-t-il déploré.

Sept déplacements sur les neuf matchs à venir

Malgré le retour de Cam Thomas, qui a flambé à 7/8 au tir pour planter 17 de ses 31 points dès les huit premières minutes du match, Brooklyn n’a pas réussi à tenir la distance, concédant trop de temps faibles, comme le 15-4 juste avant la pause, qui a rapproché les Nets du précipice. Encore une fois, l’agressivité en défense aura fait défaut.

« C’est juste une question d’effort », a regretté l’arrière, pourtant pas le défenseur le plus motivé du groupe. « Parfois, on manque une couverture défensive, mais à un moment, il faut savoir relever le défi et défendre ton gars en un-contre-un. C’est dur de donner des couloirs entiers pour des pénétrations. Ça met beaucoup de pression sur notre défense car les adversaires peuvent ressortir pour obtenir des tirs à 3-points ouverts. Et tout le monde peut mettre un « catch-and-shoot » grand ouvert à 3-points dans cette ligue. Donc il faut avoir cette détermination de maintenir notre adverse direct devant nous ».

Brooklyn est toujours bloqué à 25 victoires, et le fossé se creuse avec Atlanta (29 victoires) qui reçoit New Orleans aujourd’hui. Mais surtout, les Nets vont voir le niveau de l’opposition monter d’un cran.

Sur leurs sept prochains matches, ils doivent ainsi affronter six équipes au bilan supérieur à 50% de victoires dont trois déplacements à Cleveland, Orlando et Indiana pour commencer, avant donc la réception des Spurs, puis trois autres « gros » : New Orleans à domicile, Milwaukee et New York à l’extérieur.

« Ce n’est pas marrant du tout. Ça tourne mal et on perd encore et encore, ce n’est pas fun du tout. Il faut qu’on corrige le tir dans l’effort et tout ça. Ce n’est qu’une question de détails », a pour sa part déclaré Mikal Bridges, conscient que la tâche s’est considérablement compliquée suite aux deux derniers matchs.