Les Pelicans volent plus haut que les Hawks

New Orleans n’a pas fait de détail cette nuit sur le parquet de Hawks toujours dans le dur, privés de Trae Young, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu puis Saddiq Bey en cours de match. Les Pelicans doivent maintenir la cadence pour rester dans le bon train à l’Ouest et ont donc fait le nécessaire pour se faciliter le match, misant avec succès sur une grosse entame.

Zion Williamson a crevé l’écran dans le premier acte, avec un contre sur Vit Krejci, 8 points dont un dunk en transition pour conclure un 11-3 des siens et créer un premier écart (18-26) en fin de premier quart-temps. Mais que dire ensuite de la démonstration de force de Trey Murphy III ? Le joker de luxe de Willie Green a scoré 13 points de suite dont trois paniers à 3-points et un dunk pour un 13-2 qui a envoyé les Hawks dans les cordes en l’espace de quatre minutes (24-42).

Le duo Murray-Bogdanovic a bien tenté de faire renaître l’espoir à grands coups de 3-points avant la pause (42-53), mais New Orleans a tenu bon. Avec encore une fois Zion Williamson à la baguette pour scorer à deux reprises, Herb Jones pour aller placer un dunk après interception, et deux tirs lointains de CJ McCollum qui ont trouvé la cible, imité ensuite par l’intenable Trey Murphy III pour reconstituer un avantage confortable (55-74).

Les réponses derrière l’arc de Dejounte Murray et Saddiq Bey au buzzer du troisième quart-temps n’ont fait qu’illusion (65-80). Et le tandem Williamson-Murphy n’a pas manqué de les ramener à la réalité dès le début du dernier acte avec un 3-points de plus pour Trey Murphy III et trois paniers pour Zion Williamson dont un nouveau dunk foudroyant (72-93). Après un dernier dunk de Zion Williamson, Atlanta s’est rendu à l’évidence : New Orleans était trop fort sur ce match, et l’a emporté 116-103 sans trop de difficultés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une attaque qui tourne à plein régime. L’attaque des Pelicans a encore brillé cette nuit, avec notamment une superbe adresse à 3-points (14/27 soit 52% de réussite), symbolisée par la forme actuelle de Trey Murphy III dans l’exercice (6/13). Le collectif a également bien tourné puisque 8 joueurs ont scoré 6 points et plus, pour 32 passes décisives au total. L’autre signe de la bonne santé du groupe ressort dans la ligne de stats de Brandon Ingram, le « go-to-guy » de l’équipe qui s’est mué en créateur pour faire briller les autres, avec 10 passes décisives pour 7 points. Confortable leader de la division Southwest, New Orleans peut espérer être la bonne surprise de cette fin de saison à l’Ouest, avec une quatrième place toujours atteignable à un peu plus d’un mois de la fin de saison régulière.

– Saddiq Bey touché au genou. L’ailier venait de claquer un 3-points au buzzer du troisième quart-temps depuis le corner, et à peine plus d’une minute après le début du quatrième quart, tout a basculé. Pris dans son élan en contre-attaque, l’ancien joueur des Pistons s’est fait une vilaine torsion au niveau du genou gauche et s’est retrouvé au sol de longs instants, visiblement en souffrance. Il a tout de même tiré ses deux lancers avant de rentrer au vestiaires. Les résultats des examens en diront plus sur l’état de son genou après cette hyper extension assez inquiétante à première vue.