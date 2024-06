Stats & Highlights | Les Nets et les Wizards créent la surprise

Après les Spurs la veille, vainqueurs à San Francisco, ce sont les Wizards et les Nets qui bousculent les gros bras, et jouent les trouble-fêtes. Après avoir brisé leur série de défaites face aux Hornets, les coéquipiers de Kyle Kuzma enchaînent avec une victoire à Miami !

C’est à la faveur d’un 22-10 que Washington a fait le break dans le dernier quart-temps. Aux 3-points ou aux lancers-francs, Kuzma est parfait pour donner 10 points d’avance (110-100) à moins de trois minutes de la fin. Mais le Heat se lance dans un comeback et signe un 8-0 ! Ce même Kuzma se fait siffler une faute offensive, et le Heat a une balle pour égaliser ou l’emporter. Mais les tirs à 3-points de Duncan Robinson et Jimmy Butler manquent la cible, et les Wizards s’imposent 110-108.

Autre surprise de la soirée, la victoire des Nets à Cleveland ! Alors qu’on les croyait hors course pour le « play-in » après des défaites face aux Pistons, aux Grizzlies et aux Hornets, les joueurs de Kevin Ollie viennent s’imposer 120-101 sur le parquet des Cavaliers. C’est dans le 3e quart-temps que Cam Thomas et Mikal Bridges prennent feu (22 points à eux deux) pour prendre le large. Privés de Mitchell, Mobley, Strus et Wade, les coéquipiers de Georges Niang craquent physiquement dans une rencontre où ils auront mené au score moins de deux minutes, en début de 3e quart-temps.

Les Pacers ne lâchent rien

Seul leader de la conférence Ouest, le Thunder n’est pas tombé dans le piège des Grizzlies, et Shai Gilgeous-Alexander a immédiatement mis ses coéquipiers sur les bons rails pour mener 22-8 après six minutes. Avec un Josh Giddey en double-double, OKC s’est ensuite contenté de gérer cette avance pour une victoire de 31 points (124-93). Côté Memphis, le surprenant GG Jackson inscrit 30 points pour sa deuxième titularisation.

Enfin, les Pacers ont de la ressource. Au lendemain de l’annonce de la grave blessure et de l’opération de Bennedict Mathurin, ils dominent un adversaire direct dans la course au Top 6 de la conférence Est.

Avec 20 points chacun de Pascal Siakam et Tyrese Haliburton, Indiana s’impose 112-97 à Orlando. Ce sont TJ McConnell et Obi Toppin qui font basculer la rencontre lors de leurs entrées en jeu. Après un premier quart-temps raté, les Pacers se réveillent sous l’impulsion de ses deux remplaçants, et Toppin donne même 16 points d’avance à l’entrée du dernier quart-temps. Les efforts de Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. sont vains, et le Magic subit une deuxième défaite d’affilée pour la première fois depuis fin janvier.

Cleveland – Brooklyn : 101-120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

LAC 117 MIL 124 ATL 103 NOR 116 MIA 108 WAS 110 ORL 97 IND 111 SAC 104 HOU 112 NYK 73 PHI 79 CLE 101 BRO 120 OKC 124 MEM 93 LAL 120 MIN 109

Miami – Washington : 108-110

Orlando – Indiana : 97-111

Oklahoma City – Memphis : 124-93

