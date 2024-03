Les Rockets gagnent à Sacramento mais perdent Alperen Sengun

Le duel de pivots européens se met rapidement en place entre Alperen Sengun et Domantas Sabonis. Le premier inscrit les deux premiers paniers des Rockets (mais s’arrêtera là en premier quart) tandis que le second se faufile dans la défense texane pour claquer un dunk. Les Kings prennent le meilleur départ, avec 16 points pour le duo Sabonis – Murray, chacun à 8. À la maison, Sacramento remporte logiquement le premier quart (30-23), en tenant notamment les Rockets à 3/11 à 3-points et un petit 9/23 au global.

Maladroits en premier quart, les arrières de Houston règlent la mire en deuxième. Jalen Green nous gratifie d’un panier spectaculaire, voire chanceux, dans le trafic alors que Fred VanVleet parvient à inscrire non pas un, mais deux 3-points de très loin, et sous la pression de l’horloge. Les Rockets vont mieux (ils remportent la période 31-29), mais Sacramento reste devant, comptant jusqu’à 13 longueurs d’avance, derrière un Sabonis (14 points, 10 rebonds) déjà en double-double. Mais l’écart est moindre à la pause (59-54).

Les Kings prennent une baffe en troisième

Les jeunes Rockets maintiennent leur pression au retour des vestiaires. Jalen Green déborde encore ses adversaires directs sur le jeu rapide et Domantas Sabonis en est à cinq balles perdues. Houston égalise et passe même devant, sur un cinglant 23-7 ! En fait, le troisième quart est un véritable naufrage pour les locaux qui shootent à 4/16 et prennent un 32-14, avec un 0/5 pour De’Aaron Fox. En face, Sengun et FVV capitalisent pour 16 des 32 points de leur équipe qui mène largement avant le dernier quart (86-73).

Condamnés à scorer, et rapidement, les Kings s’exécutent. Avec Monk et Mitchell à la relance, le premier réalisant un ‘circus shot’ à l’aveugle, main gauche, en tombant à la renverse ! Sacramento se démène mais l’écart est encore au-dessus de la dizaine à cinq minutes de la fin. Monk s’arrache encore pour remettre son propre raté dans le cercle et ça fait 10-0 en faveur des locaux. Fox ramène les siens à -5 mais Houston tient le choc et s’impose (112-104).

Seul hic, et de taille, à 40 secondes de la fin, Sengun se blesse gravement à la jambe droite en essayant d’aller contre Sabonis qui partait au layup. Sorti sur un fauteuil roulant, le pivot turc se tenait la tête à deux mains…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure d’Alperen Sengun. C’était évidemment ce dont tout le monde parlait après le match côté Rockets, et c’est d’autant plus rageant que cette blessure potentiellement grave au genou et/ou à la cheville droite du pivot turc, intervient à 40 secondes de la fin d’un match que son équipe avait déjà dans la besace. Mais emporté par son envie de bien faire, Alperen Sengun est très mal retombé. On attend encore des résultats plus précis mais on espère pour lui que ce ne soit qu’une hyper-extension, et non pas (pire scénario), une déchirure des ligaments…

– Une victoire référence à l’extérieur. Si la blessure de Sengun hantait évidemment les vestiaires texans, Ime Udoka ne pouvait pas complètement bouder son plaisir après ce qu’il a appelé une des meilleures victoires de l’année. Il faut dire qu’après ce troisième quart magistral (32-14) et une marque excellemment répartie, avec pas moins de 7 joueurs à 10 points ou plus, les Rockets ont très bien partagé le ballon, et surtout, ont réussi à tenir sous la pression en dernier quart, avec des gros tirs de Sengun et Green notamment. Ça fait 4 victoires en 5 matchs pour Houston qui veut encore croire au play-in !

– Un mal pour un bien pour les Kings ? Bousculés physiquement par les Rockets, les Kings ont complètement craqué en 3e quart, et ont raté beaucoup de tirs, à l’image de De’Aaron Fox (18 points à 7/21) mais, pour Sabonis (25 points, 15 rebonds, 8 passes), c’était au final un bon exercice en vue des playoffs. Retombés à la 7e place à l’Ouest, les Kings doivent s’habituer à ce genre de duel plus rugueux et plus exigeants physiquement s’ils ne veulent pas de nouveau faire un tour et puis s’en va au printemps prochain…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.