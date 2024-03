Les Rockets retiennent leur souffle pour Alperen Sengun…

Les Rockets ont engrangé une nouvelle belle victoire sur le parquet des Kings cette nuit, mais ils ont peut-être perdu très, très gros, puisque Alperen Sengun a quitté le terrain en fauteuil roulant, à moins d’une minute de la fin du quatrième quart-temps.

C’est ainsi en voulant contrer un tir de Domantas Sabonis, parti en contre-attaque suite à une interception sur une passe de Fred VanVleet, que le Turc est très mal retombé et s’est blessé au genou droit et/ou à la cheville droite. Il s’est immédiatement tordu de douleur au sol puis est retourné au vestiaire après quelques minutes, dans un fauteuil, en se cachant le visage avec les mains, pendant que le public et ses adversaires l’applaudissaient.

« Ça craint », a expliqué Fred VanVleet dans la foulée. « Les blessures font partie du jeu. Nous l’avons tous compris quand nous nous sommes engagés (comme basketteurs). C’est toujours difficile de voir ses coéquipiers tomber, surtout les jeunes qui n’ont pas vraiment connu ça avant. C’est une blessure qui fait peur, une chute qui fait peur. J’espère que les examens ne révèleront rien de grave. C’est tout ce que l’on peut espérer à ce stade. Nous serons là pour soutenir le grand. Nous prions pour lui, c’est certain ».

Vers une absence longue durée ?

Après coup, ESPN a indiqué que Alperen Sengun allait passer une IRM dans la journée de lundi, pour son genou et sa cheville, afin de connaître précisément la nature de cette blessure, susceptible de l’éloigner des parquets durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Aux portes du All-Star Game cette saison, l’intérieur de 21 ans affiche 21.1 points, 9.3 rebonds, 5.0 passes et 1.2 interception de moyenne, à 54% au shoot (dont 30% à 3-points) et 69% aux lancers-francs. Dans son sillage, Houston se classe à la 11e place de l’Ouest, avec un bilan de 29 victoires et 35 défaites.

« On ne veut pas voir ça, surtout si tard dans le match », concluait Ime Udoka, l’entraîneur des Rockets. « Alpi a fait cette action pour revenir en défense et obtenir un stop. Cela n’enlève rien à la victoire, de façon générale. Je pense que c’est l’une de nos meilleures victoires à l’extérieur. Et il a joué un rôle important dans cette victoire. Nous verrons ce qu’il en est à partir de là. Je déteste spéculer. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 62 33 53.7 29.7 69.7 3.0 6.5 9.4 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.2 Total 209 27 52.8 28.4 70.7 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.