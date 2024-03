Le duo Lillard – Antetokounmpo repousse les Clippers

Les Clippers doivent faire sans Paul George et Kawhi Leonard, alors Tyronn Lue lance PJ Tucker, titulaire pour la première fois depuis fin octobre. Et le pari est payant ! Le vétéran donne le ton en termes d’énergie, et inscrit son premier panier depuis le 14 novembre, le deuxième à 2-points de toute la saison…

Los Angeles accepte de rentrer dans le jeu des Bucks en accélérant le tempo, un autre défi réussi par l’équipe californienne. Si Damian Lillard débute son match par un impeccable 4/4 de loin, les Clippers en veulent plus, notamment au rebond offensif.

La montée en puissance de Giannis Antetokounmpo et la réussite derrière l’arc des hommes de Doc Rivers les replacent un temps en tête. Mais les locaux tiennent bon, avec un Ivica Zubac agressif au scoring. C’est suffisant pour rentrer aux vestiaires avec trois longueurs d’avance. Milwaukee n’est pas dans un grand soir, bien bousculé par les choix défensifs des Clippers avec les pivots sur le « Greek Freak » et un ailier sur Damian Lillard. Alors faute d’être brillants, les Bucks se montrent méthodiques, profitant des quelques bévues adverses, notamment des oublis sur le repli défensif.

Lillard et Antetokounmpo maîtres du quatrième quart

Brandon Boston Jr. tente bien de relancer les siens d’un énorme poster sur Antetokounmpo et Bobby Portis. Les minutes sans le Grec en début de quatrième quart-temps sont compliquées pour les Bucks, incapables de stopper le duo Norman Powell – Bones Hyland. Le retour du double MVP relance complètement les visiteurs, auteurs d’un 7-0 en 80 secondes pour reprendre les commandes.

Bloqué rapidement dans le troisième acte avec quatre fautes, Zubac reprend son clinic offensif. Mais c’est trop peu face au « two-men show » Lillard – Giannis, irrésistible dans le money time. L’ancien meneur des Blazers est à l’heure pour le « Dame Time » avec quelques gros tirs dont il a le secret pour clore le suspense. Les deux All-Stars de Milwaukee cumulent 23 des 28 derniers points de leur équipe, pour un succès longtemps poussif, mais précieux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un gros passage de leurs leaders aura suffi aux Bucks. Milwaukee a été un ton en-dessous des Clippers question intensité et agressivité pendant 40 minutes. Puis Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo ont passé la vitesse supérieure. Quand les deux stars des Bucks – 69 points et 21 passes décisives à eux deux, deuxième duo à 30 points et 10 passes minimum sur un match depuis 1980 – combinent de la sorte, notamment sur pick-and-roll, cette équipe prend une tout autre dimension. Cette fin de match doit être l’exemple à suivre dans le jeu pour la fin de saison dans le Wisconsin.

– James Harden loin du compte. Sans ses deux acolytes George et Leonard, le meneur des Clippers devait prendre encore davantage ses responsabilités en attaque. Il termine en double-double, mais ses chiffres ne reflètent pas sa passivité au scoring, quand ses coéquipiers ont imposé une jolie résistance ce dimanche. James Harden n’a inscrit que deux points à 1/5 et trois ballons perdues (six passes tout de même) au retour des vestiaires…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.