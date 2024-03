Giannis Antetokounmpo rêve des Jeux olympiques de Paris

En 2012, 2016 et 2020, la Grèce n’était pas présente aux Jeux olympiques, bloquée à chaque fois lors du TQO.

Cette année encore, la sélection hellène va devoir passer par le Tournoi de Qualification Olympique, qu’elle aura au moins l’avantage d’organiser, à Athènes, si elle veut rejoindre Paris dans la foulée…

« J’adorerais jouer les Jeux olympiques » explique Giannis Antetokounmpo. « C’est tellement loin, dans quatre ou cinq mois. Je ne vais pas vous mentir, à l’heure actuelle, je ne pense pas vraiment aux Jeux olympiques. »

Néanmoins, le « Greek Freak » suit sa sélection, reprise par la légende Vassilis Spanoulis, qui a débuté sa campagne de qualification pour l’EuroBasket 2025 avec deux victoires, face à la République tchèque et les Pays-Bas.

La Slovénie, la Croatie et la République dominicaine sur le chemin

« J’aimerais faire partie de cette équipe qui a de l’énergie, qui joue avec confiance, mais cela vient certainement de l’entraîneur, Vassilis Spanoulis. Il a joué au basket pendant 18 ou 20 ans. Il connaît le basket et vous permet d’exprimer votre talent. Il vous laisse aussi jouer librement, et je pense que tant que vous jouez pour gagner et tant que vous jouez pour aider l’équipe, il vous laisse faire ce qu’il faut pour montrer votre talent sur le terrain. »

Dans l’idéal, Giannis Antetokounmpo semble donc prêt à disputer le TQO, du 2 au 7 juillet à Athènes, afin de prendre la direction de Paris (ou plutôt Lille pour le premier tour) dans la foulée, du 26 juillet au 11 août.

« Quand ce moment arrivera, j’aimerais qu’on brille au TQO et qu’on se qualifie pour les Jeux olympiques. Je pense qu’en 2016, il y a huit ans, nous avons eu une chance face à la Croatie et nous avons perdu, mais c’est là où j’ai été le plus proche des Jeux olympiques. C’est le rêve de tout athlète d’être au village olympique, de pouvoir porter le drapeau grec sur la poitrine, d’être sur le terrain avec ses coéquipiers et d’essayer de faire de son mieux pour son équipe. J’espère que Dieu me bénira et que je pourrai le faire », conclut ainsi la superstar des Bucks.

À noter que la Grèce se retrouve avec la République dominicaine, l’Égypte, la Slovénie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande lors de son TQO. Et il n’y a qu’un seul billet pour les Jeux olympiques !