Glouton, Anthony Davis porte les Lakers face aux Wolves

Pas de Rudy Gobert (ni de Karl-Anthony Towns bien sûr) pour cette affiche entre les Lakers et les Wolves, mais du Anthony Davis en revanche (27 points, 25 rebonds, 7 interceptions, 5 passes et 3 contres !) pour faire sa loi dans la raquette et conduire les « Purple & Gold » à une grosse victoire (120-109) à la maison.

De retour après un match d’absence, LeBron James (29 points, 9 rebonds, 8 passes) s’est également avéré précieux pour Los Angeles, de manière à répondre à Anthony Edwards (25 points, 7 rebonds, 7 passes) et Naz Reid (25 points, 5 rebonds, 4 contres) dans le camp de Minnesota, qui passe 3e à l’Ouest avec ce revers, après avoir longtemps occupé le fauteuil de leader de la conférence.

Pour les Lakers, en tête une bonne partie de la rencontre et qui se sont détachés pour de bon dans le quatrième quart-temps, ce succès les laisse toujours 9e, mais à proximité du Top 8 (un match) et surtout du Top 6 (deux matchs).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis, dresseur de Loups. Sans Rudy Gobert touché aux ischio-jambiers) ni Karl-Anthony Towns, Anthony Davis avait tout le loisir de faire parler sa taille et sa puissance dans la raquette et il n’a pas manqué de le faire. Symbolisant la domination intérieure des Lakers et devenant carrément le premier joueur de l’histoire à enregistrer au moins 25 points, 25 rebonds et 5 interceptions dans un match. La veille de ses 31 ans, « AD » a donc dompté les Wolves et aidé Los Angeles à faire la différence dans le dernier acte, lors de ce « run » de 21-4 qui a tué la partie. Une perf’ de patron pour faire oublier les problèmes, récurrents, de pertes de balle de LA.

– Minnesota dans le dur. Si les Lakers continuent de surfer sur une belle dynamique, accrochant une nouvelle grosse équipe à leur tableau de chasse depuis le All-Star Break (après les Clippers, le Thunder et les Bucks), les Wolves connaissent, eux, un mois de mars plus délicat. Défaits pour la quatrième fois en six matchs, ils glissent ainsi à la 3e place de l’Ouest et, privés de plusieurs cadres, les joueurs de Chris Finch peinent logiquement à montrer un visage conquérant, en attaque comme en défense, à l’image de leur quatrième quart-temps. À eux de limiter la casse et de faire front, collectivement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.