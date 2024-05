Taylor Hendricks aura désormais l’occasion de se montrer avec le Jazz

Du temps de jeu pour Taylor Hendricks dans l’Utah ? C’est en tout cas ce qui est prévu, à en croire Will Hardy.

« Taylor va faire partie de notre rotation, il va jouer tous les soirs » annonce ainsi le coach du Jazz, concernant son jeune joueur. « Son nombre de minutes sera déterminé par ses performances, mais ses responsabilités sont désormais bien différentes. Il va être attendu chaque soir. »

Prêt à saisir l’opportunité

Un changement car, jusqu’à présent, Taylor Hendricks n’a pas été habitué à pareille fête.

Pourtant sélectionné en 9e position de la Draft 2023, le rookie n’a participé qu’à 14 des 53 matchs de son équipe, se contentant principalement des miettes (seulement neuf à plus de 10 minutes et aucun à plus de 30 minutes) et passant le plus clair de son temps à se développer en G-League.

Mais, compte tenu des récents départs de Utah (Kelly Olynyk, Simone Fontecchio, Ochai Agbaji), l’ailier-fort de 20 ans va pouvoir être testé et se montrer au sein de la rotation mormone, ce qui ne l’effraie pas le moins du monde.

« Quelques joueurs ont été transférés à mon poste, donc mon rôle va probablement augmenter. Peu importe ce que l’on me demande de faire, je suis prêt à le faire dans tous les cas » souligne-t-il justement.

Un « 3&D » à fort potentiel

En G-League, Taylor Hendricks a affiché 14.8 points, 6.0 rebonds et 1.2 contre de moyenne (à 34% à 3-points) avec les Salt Lake City Stars. Considéré comme un « 3&D » à fort potentiel à sa sortie de UCF, il a dû s’habituer à « un tout autre rôle » depuis qu’il est arrivé en NBA.

« À l’université, je n’allais pas chasser les joueurs à travers les écrans, ce genre de choses, et c’est sans doute la principale chose que j’ai apprise : l’apprentissage de la défense sous un tout nouvel aspect » explique-t-il à ce sujet, conscient d’être sur la bonne voie individuellement.

Taylor Hendricks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 40 21 45.0 37.9 79.3 1.2 3.5 4.6 0.8 1.9 0.7 0.7 0.8 7.3 Total 40 21 45.0 37.9 79.3 1.2 3.5 4.6 0.8 1.9 0.7 0.7 0.8 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.