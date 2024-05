Le Jazz joue son avenir sur un tempo lent

Lauri Markkanen les regrette déjà, car il a perdu des coéquipiers dont il était proche, mais les transferts effectués par le Jazz dans les dernières heures avant la « trade deadline » n’ont pas bouleversé le visage de l’équipe.

Simone Fontecchio, Kelly Olynyk et Ochai Agbaji sont partis, et ce sont Kevin Knox, Kira Lewis et Otto Porter qui arrivent. Sur le papier, ce n’est pas forcément se renforcer… Mais c’est finalement cohérent avec la logique de la franchise de Salt Lake City. Elle ne cherche pas à progresser dans les prochaines semaines, mais sur les prochaines années.

« On est une équipe qui sera toujours en position de sauter sur n’importe quelle occasion, mais on ne va pas le faire pour être bon pour un an ou deux ans », affirme le GM de la franchise, Justin Zanik.

Le Jazz a donc jugé que les transferts possibles à faire n’allaient pas permettre à l’équipe de progresser sur le long terme. « On l’a vu avec les échanges effectués, il n’y avait pas un joueur d’impact disponible qui nous fasse changer d’avis », poursuit le dirigeant. « On veut tous gagner, je le veux sur la durée et pas seulement sur une année. »

Viser bien plus que les playoffs

Le GM prend l’exemple des dernières belles saisons de la franchise, qui n’ont pas abouti à une finale de conférence. « On a eu une belle période avec Mike Conley, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. On a tenté notre chance, ça n’a pas fonctionné, car on n’a pas dépassé le second tour depuis 2007. Donc l’objectif n’est pas de faire ou non le play-in ou de garder ou non nos choix de Draft. On ne vise pas ça. »

Avec sa onzième place de la conférence Ouest, Utah est encore dans la course pour une place en « play-in », mais à écouter le discours de Justin Zanik, on comprend que ce n’est pas une qualification qui changera la lecture de la saison de la franchise. Mais « tanker », donc lâcher des matches, pour être mieux placé à la Draft n’est pas l’idée non plus.

« Danny Ainge et moi-même, ainsi que le groupe et le coach Will Hardy, on ne pense pas au résultat brut », explique le GM. « On veut en savoir plus sur notre équipe, on veut la placer dans un environnement compétitif et si pour ça, il faut perdre un bon choix de Draft, alors on le perd. »

C’est pourquoi les rookies Taylor Hendricks, Brice Sensabaugh et Keyonte George, qui représentent l’avenir, auront leur chance. « C’est une opportunité pour ces jeunes, qui n’ont pas beaucoup de minutes et qui n’étaient peut-être pas prêts en début de saison », conclut-il. « On veut leur donner cette chance de jouer dans des matches qui comptent. »