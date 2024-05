Lauri Markkanen : « Dans le car, il y a désormais une foule de places vides »

Alors que l’équipe tournait plutôt bien, les dirigeants du Jazz ont surpris beaucoup de monde en bouclant deux échanges. Le premier a envoyé Simone Fontecchio aux Pistons, tandis que le second a cédé Kelly Olynyk et Ochai Agbaji aux Raptors. De quoi perturber Lauri Markkanen, le leader de la franchise.

« Cela fait partie du métier et on passe par ces moments-là tous les ans », reconnaît le Finlandais du Jazz. « Mais je ne pense pas que l’on s’y habitue. On se lie d’amitié avec ces gars, et vous voulez évidemment le meilleur pour eux et pour leur carrière mais, en même temps, vous voulez passer le plus de temps possible avec eux ».

Depuis un an et demi, Lauri Markkanen terminait tous les entraînements avec des séances de tirs avec Kelly Olynyk. Il était aussi très proche de Simone Fontecchio. Leur complicité sur le terrain était évidente cette saison.

Un « sentiment de vide »

« On prend le car après le match, on est tous assis, et il y a une foule de places vides… » poursuit-il. « Dans les petites choses du quotidien, ça vous met vraiment un coup. Tout d’un coup, j’ai d’autres gars que Simone qui shootent avec moi au « shootaround ». Il faudra donc du temps pour s’y habituer. Je le répète, c’est comme ça chaque année, mais il y a le même sentiment de vide chaque année. »

Même nostalgie chez le rookie Taylor Hendricks qui perd des mentors et un ami dans ces échanges. « C’est plutôt difficile, parce que vous tissez des liens avec ces gars-là. Et ce sont vraiment de bons gars dans le vestiaire. Mais au final, on est très bien payés pour vivre des choses comme ça. On ne peut donc pas vraiment se plaindre ».