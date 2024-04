Tyrese Haliburton découvre les joies et la pression d’être un « franchise player »

Même si cette élongation aux adducteurs l’a stoppé net, Tyrese Haliburton continue de progresser à un rythme impressionnant. Depuis son arrivée à Indianapolis en février 2022, l’ancien meneur des Kings a franchi des étapes importantes, comme sa sélection au All-Star Game 2023 ou son intégration à Team USA l’été dernier. Et que dire de cette saison ! Le leader des Pacers a multiplié les prestations de très haut niveau, au point de tourner à plus de 24 points et 12 passes décisives en moyenne à l’approche de la moitié de la saison régulière.

Peu avant Noël, Tyrese Haliburton avait confié avoir perçu les adaptations des défenses adverses pour lui compliquer la tâche, notamment en essayant de le « blitzer » pour le couper de ses coéquipiers et le forcer à lâcher le ballon.

Depuis, il s’en est plutôt bien tiré et semblait reparti sur de grosses bases avant sa blessure. Cette semaine, il a également confié ressentir les « bons côtés » de son nouveau statut, comme le plaisir de voir de plus en plus de fans porter son maillot à travers le pays, et notamment pour les matchs disputés loin d’Indianapolis.

La joie de voir son maillot porté dans des matches à l’extérieur

« C’est ce qui est super avec la NBA, de voir plus de maillots jaunes avec le numéro zéro dans le public à l’extérieur. C’est une super sensation », a-t-il reconnu. « Lorsqu’on a joué à Chicago récemment, je n’avais jamais vu autant de maillots jaunes avec le numéro zéro dans un public sur un match à l’extérieur. C’est toujours cool de voir ça. Il y avait aussi des fans des Pacers à Houston, je ne savais même pas que ça existait, vous voyez ce que je veux dire ? C’est ce qui est génial quand on est une équipe jeune et prometteuse et qu’on commence à s’établir, c’est que les gens vous regardent et deviennent des fans sous vos yeux et veulent vous montrer leur amour et vous voir réussir. »

Cette popularité naissante s’accompagne aussi d’une plus grosse pression. Les Pacers ne sont plus une équipe surprise, et Tyrese Haliburton sait que les staffs adverses se creusent la tête pour le freiner.

« C’est vraiment cool pour moi, parce que ce n’est plus seulement local. Les gens commencent à le voir et à être fans partout. C’est sûr que lorsqu’on part loin de chez nous, ce n’est pas surprenant de me voir en tête des rapports des scouts adverses. Je suis devenu le centre d’intérêt numéro sur le plan individuel. Je suis en quelque sorte la paille qui remue le verre, si ça a un sens. C’est donc une bonne chose d’avoir cette cible dans le dos et mon équipe le comprend également. Ils comprennent qu’il ne s’agit pas que de moi, mais aussi de toute l’équipe. Les adversaires nous voient avoir du succès, et c’est ce qu’on veut ».

Autre témoin de la croissance de sa cote de popularité, Tyrese Haliburton a été sélectionné parmi d’autres stars montantes pour participer à la nouvelle série « Pass The Rock » qui vise à faire découvrir au grand public les jeunes talents qui feront la NBA de demain, avec Paolo Banchero, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jaren Jackson Jr, Tyrese Maxey et Victor Wembanyama.

Tyrese Haliburton, un joueur symbole de la nouvelle génération

Tout ce beau petit monde est amené à prendre le pouvoir lorsque les LeBron James, Stephen Curry et autres Kevin Durant leur passeront le relais. Pour Tyrese Haliburton, cette douce transition représente un moment enthousiasmant de son histoire de basketteur, afin de pouvoir affronter ses idoles de jeunesse qui font mieux que tenir la route encore aujourd’hui, et d’incarner la relève aux côtés de ces joueurs.

« Je crois qu’on le voit tous. les jeunes commencent à s’affirmer et à se faire un nom. Pour moi, c’est encore difficile de dire que j’incarne le renouveau au poste, parce que je viens de perdre contre LeBron James en finale du tournoi NBA et qu’il fait ça depuis que j’ai trois ans. Mais oui, c’est clair que les jeunes joueurs commencent à s’affirmer et que l’avenir du jeu commence à se dessiner », a-t-il ajouté. « Que ce soit LeBron, des gars comme KD, des gars comme Steph, ils évoluent toujours à un très, très haut niveau. Mais oui, la transition commence à se faire et vous le voyez, il semble que Bron ne s’arrêtera jamais de jouer, tout comme KD et Steph. »

A l’instar de LeBron, toujours aussi efficace à 39 ans, la génération précédente ne semble pas décidée à baisser de pied, et les petits jeunes devront patienter avant de devenir les visages de la NBA. D’autant qu’il y a aussi cette génération intermédiaire avec Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, les trois derniers MVP.

« Ces gars-là n’ont pas l’air de ralentir, mais au final, la transition se fera vers les jeunes et les espoirs. C’est cool de voir ça parce que ces gars-là font partie de la NBA que je regardais en grandissant et maintenant elle va évoluer vers ce que les gamins regardent aujourd’hui et c’est vraiment cool d’en faire partie. Je sais que le plus important pour réussir dans la ligue est d’être constant. Beaucoup d’entre nous font beaucoup de bonnes choses, mais il y aura des différences au fil du temps et nous verrons qui sera capable de se démarquer ».

Malgré ce qu’il a déjà accompli, le leader des Pacers a encore beaucoup d’appétit afin de pouvoir prétendre à reprendre dignement le flambeau lorsque le moment viendra.

« J’ai l’impression qu’à chaque fois que je mets mes chaussures, je suis le meilleur joueur sur le terrain, c’est comme ça que je vois les choses. Je ne m’intéresse pas vraiment à toutes ces questions, vous savez, qui est le meilleur, qui n’est pas le meilleur. Mais j’ai confiance en moi et en mes coéquipiers, et nous nous efforçons tous les soirs de gagner des matchs en étant à 100% ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.