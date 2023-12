Tyrese Haliburton dans le dur

Qui aurait pu imaginer que Tyrese Haliburton allait vivre un mois de décembre aussi difficile, au soir de son match à 44 points et 10 passes décisives à Miami pour clôturer un mois de novembre exceptionnel ? Trois semaines plus tard, le constat et les chiffres sont implacables. Non seulement Indiana avance au ralenti avec six revers sur ses onze derniers matchs, mais surtout, son maître à jouer est à la peine, avec des statistiques individuelles en berne.

Notamment au scoring puisqu’il est passé de 28.6 points par match à 53.2% de réussite au tir (46.7% à 3-points) sur le mois de novembre à 19 points en moyenne en décembre, avec des pourcentages d’adresse en chute libre (44.9% de réussite, 32.3% à 3-points).

« Je perds aussi plus souvent le ballon. Je ne sais pas si c’est dû à la défense ou à moi-même », a-t-il également souligné. Effectivement, sa moyenne de balles perdues a bondi depuis 15 jours : 4.2 en moyenne depuis sept matches.

Il y a sans doute un peu des deux. Le meneur paie peut-être le contrecoup physique d’un début de saison exceptionnel et a perdu en lucidité sur des dixièmes de seconde qui peuvent faire toute la différence. Forcément, les défenses ont elles aussi opté pour des ajustements afin de lui compliquer la vie. Les deux combinés font chuter son efficacité.

Dans le blizzard

Ses coéquipiers ont également remarqué la baisse de régime de leur chef d’orchestre, ce qui nuit également au collectif. « Les défenses adverses essaient d’être plus physiques sur lui. Elles essaient de lui rentrer dedans », a noté Buddy Hield, tandis que pour Myles Turner, une partie de la solution réside dans sa capacité à « mettre ses tirs » à nouveau.

Pour le principal intéressé, ce qui l’embête le plus, c’est lorsque les équipes adverses décident de blitzer (monter à deux sur lui sur des situations de « pick-and-roll ») pour le forcer à lâcher le ballon, voire à le perdre.

« Ils m’obligent à prendre des décisions plus rapidement », a poursuivi Tyrese Haliburton. « Je n’ai jamais été blitzé comme ça. C’est nouveau pour moi. Je regarde beaucoup de vidéos sur différents joueurs qui se font blitzer régulièrement. C’est intéressant. Je crois que j’ai juste manqué beaucoup d’opportunités, beaucoup de tirs. Je me dis juste : ‘jusqu’à quel moment ils vont continuer à blitzer ? Jusqu’à ce que je fasse la passe ? Jusqu’à ce que je prenne le tir ?’ Tout le monde fait ça différemment. Si je tiens plus longtemps face à la défense, que va-t-elle faire ? (…) C’est intéressant de voir comment les équipes exécutent ça différemment ».

Ce sera à lui d’effectuer les bonnes lectures de jeu pour trouver la bonne passe ou de lire suffisamment tôt la situation pour déclencher un tir, si possible avec l’adresse qui a fait sa force sur le début de saison, loin de son 2/12 rendu face à Memphis jeudi soir.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 24 34 49.8 40.9 86.7 0.7 3.3 4.0 12.0 1.1 0.8 2.8 0.6 24.3 Total 215 33 48.1 40.8 85.9 0.7 3.0 3.7 8.4 1.4 1.5 2.3 0.5 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.