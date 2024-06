Le patron des Wolves ne veut pas d’enflammade

« Les critiques extérieures ou les louanges extérieures n’ont jamais vraiment eu d’impact sur moi. » Ainsi s’exprimait Tim Connelly en février dernier, alors que celui-ci était précisément visé par une salve de commentaires négatifs pour avoir monté cet échange massif autour de Rudy Gobert.

Moins d’un an plus tard, les critiques se sont évaporées et la tendance s’est inversée. Le bilan actuel de son équipe lui donne raison. Avec 16 victoires, dont une série en cours de cinq de suite, pour 4 défaites, les Wolves disposent du meilleur bilan de la ligue. Le président de la franchise a de quoi s’enthousiasmer, mais sans s’emballer.

« On n’en est qu’à 19 matchs (ndlr : il s’exprimait plus tôt dans la semaine), on n’a pas gagné de série de playoffs depuis deux décennies, on n’a donc pas accompli grand-chose », relativise-t-il ainsi, alors que son équipe reste sur deux éliminations de suite au premier tour des playoffs, et n’a plus passé un tour depuis 2004.

Il ajoute : « Mais je pense qu’il y a quelque chose de spécial dans ce groupe. » « Spécial » dans le sens où cette formation a su rebondir après un premier exercice très mitigé, loin des attentes placées en elle. À l’instar d’un Rudy Gobert qui a haussé le niveau par rapport à l’an passé.

Patient mais pas trop

« Rudy a connu une bonne année, mais ce n’était pas une bonne année selon ses critères. Il m’a entendu le dire à plusieurs reprises. C’est ce qui arrive quand on a la réputation d’appartenir à l’élite. Il s’est remis en question. ‘Que puis-je faire de mieux ? Comment puis-je avoir plus d’impact sur la victoire ?’ », rapporte le dirigeant.

Le Français a été l’un des bénéficiaires d’un échange stratégique effectué en cours de saison passée : l’arrivée de Mike Conley, en remplacement de D’Angelo Russell. Impérial dans les fins de rencontre notamment, le meneur vétéran est, selon Tim Connelly, « fantastique. Tout s’est déroulé comme prévu, voire mieux. Je ne peux pas imaginer notre équipe sans lui. »

Ce qui est « prévu » depuis le départ, au-delà de cet ajustement stratégique sur le poste de meneur, c’est de faire confiance à l’association Rudy Gobert – Karl Anthony Towns. Alors qu’il aurait pu être tenté d’appuyer à nouveau sur la touche « transfert » cet été, le décideur des Wolves a prôné la patience.

« Je suis quelqu’un d’assez patient. Je pense que la patience peut être parfois nuisible, alors je ne veux pas être trop patient et m’endormir. Mais si vous avez la capacité d’être patient, c’est souvent récompensé dans ce milieu », termine le dirigeant qui ne sera pas contredit par les champions en titre.