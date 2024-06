Avec Mike Conley, les Wolves ne bâclent pas leurs conclusions

La saison passée, l’attaque des Wolves manquait de structure et donc d’efficacité. Ce constat était notamment criant dans le « money time ». puisque Minnesota était en effet une des pires équipes dans les fins de rencontre à suspense, se reposant trop sur le talent en un-contre-un d’Anthony Edwards.

Cette saison, c’est différent et les Wolves affichent un rendement bien supérieur quand les matches sont serrés. Surtout parce que Mike Conley est désormais à l’aise avec ses coéquipiers et qu’il apporte son expérience et sa stabilité pour négocier ces virages-là.

« C’est la tête du serpent. C’est un meneur de jeu calme, qui fait un excellent travail pour appliquer les systèmes et s’assurer qu’on est tous bien placé », résume Troy Brown Jr. pour le Star Tribune.

Des automatismes et une liberté qui paient

L’ancien meneur du Jazz veut mettre ses coéquipiers, Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns en priorité, en bonne position pour qu’ils puissent faire la différence. Et la saison passée, comme il est arrivé en cours d’exercice, il fut difficile de trouver des automatismes.

« J’essaie de rendre les choses faciles pour tout le monde, qu’ils n’aient pas à trop réfléchir. Je fais le boulot pour eux, je les mets dans de bonnes conditions. Il s’agit de refaire encore et encore des actions déjà mille fois effectuées, et d’avoir confiance en nous dans ces moments-là », livre le All-Star 2021. « Maintenant que je connais les joueurs, je sais où ils aiment avoir le ballon, je connais nos bonnes actions en fin de match. »

Les Wolves peuvent donc s’appuyer sans crainte sur Mike Conley pour diriger les affaires. « Je lui donne beaucoup de liberté », déclare le coach Chris Finch.

Et ses coéquipiers lui rendent bien. « Dans certaines équipes, les identités changent tous les soirs et vous ne savez pas qui sera le joueur décisif », commente le vétéran. « Ou alors, certains joueurs veulent être le héros et ça prive l’équipe de chances de victoires car il faut constamment être capable de lire le jeu. S’il y a des prises à deux, il faut faire la bonne lecture, et il faut avoir confiance envers son coéquipier pour qu’il fasse le bon choix. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 31 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 36 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.1 6.5 2.3 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.2 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 35 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 34 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 32 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33 46.0 40.8 85.9 0.5 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 34 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 29 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.4 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 * All Teams 67 30 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2022-23 * UTH 43 30 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2022-23 * MIN 24 31 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2023-24 MIN 76 29 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 Total 1101 32 43.9 38.7 82.3 0.5 2.5 3.0 5.7 2.0 1.4 1.9 0.2 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.