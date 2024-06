Rudy Gobert, un mental en acier trempé

S’il y a bien une qualité qu’on ne peut pas enlever à Rudy Gobert, c’est sa force mentale. Qu’il soit oublié au All-Star Game ou considéré comme le « patient zéro » lors de la crise du Covid, ou qu’il soit critiqué après une première saison ratée avec les Wolves, le pivot de l’Equipe de France parvient toujours à se relever ! Il faut avoir vu le documentaire (n°27) qui lui est consacré pour comprendre d’où lui vient cette détermination, et son retour au premier plan cette saison confirme qu’il se relève toujours. Il connaît ses lacunes. Mais sa volonté l’emporte.

« Je dis toujours aux gens que les grandes choses prennent du temps. Surtout pour moi, je ne suis pas du genre à arriver et que tout soit merveilleux », confie-t-il à The Athletic. « Il faut du temps pour construire, se battre chaque jour, pour développer le respect, les habitudes, les relations avec mes coéquipiers, la franchise, la communauté… »

« Je pense qu’il est beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus heureux, beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix avec ce qu’il est et avec qui il est ici »

Il aura fallu un an, et aujourd’hui Rudy Gobert n’est pas loin d’être redevenu le meilleur défenseur de la NBA. Son influence est immense sur les Wolves, qui trônent à la 1ère place de la conférence Ouest avec 15 victoires en 19 matches. Bien dans sa tête, Rudy Gobert est bien dans son basket, et ça se voit.

« Je pense qu’il est beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus heureux, beaucoup plus stable, beaucoup plus en paix avec ce qu’il est et avec qui il est ici », analyse Chris Finch. « Il a fait preuve de professionnalisme dans tous les domaines l’année dernière, mais cette année, il est déterminé à redevenir le joueur qu’il était, à se prouver à lui-même, à ses coéquipiers, aux fans et à tout le monde qu’il méritait la valeur de cet échange. Ce que nous savions déjà tous l’année dernière de toute façon. »

La clé de la réussite des Wolves, c’est aussi l’efficacité du tandem Gobert-Towns. La saison passée, ils avaient peu joué ensemble, en raison de la grosse blessure de Karl-Anthony Towns. Difficile de trouver des automatismes lorsque l’un des deux passe une cinquantaine de matches à l’infirmerie. Mais cette saison, les deux sont à leur meilleure niveau, et le duo combine de mieux en mieux en attaque comme en défense.

The Athletic rapporte ainsi que depuis Minnesota s’est installée en tête de la conférence Ouest, les deux ont clairement franchi un cap. Lorsqu’ils sont ensemble sur le terrain, leur +/- est de +24 ! Dans le détail, ça donne une efficacité offensive de 122 points pour 100 possessions, et une efficacité défensive de 98 points encaissés sur 100 possessions. Des chiffres exceptionnels pour un duo qui passe entre 20 et 25 minutes ensemble par match.

« Si j’étais capable de shooter comme KAT, je poserais mon cul dans le corner, et on tournerait à 150 points par match ! »

« Rudy nous apporte quelque chose que peu d’intérieurs ou extérieurs peuvent faire. Il peut prendre le contrôle d’un match en défense, éliminer les adversaires, empêcher les équipes d’accéder à la raquette » apprécie Mike Conley, dont la venue a été essentielle pour relancer Rudy Gobert.

Un Rudy Gobert qui se permet même de prendre la parole et de donner son avis sur les systèmes et le placement des joueurs. Comme lorsqu’il demande à Karl-Anthony Towns de se mettre dans les corners. « Parfois, j’essaie de convaincre KAT de foutre son cul dans le coin » confirme le Français. « J’ai dit à KAT que si j’étais capable de shooter comme lui, je poserais mon cul dans le corner, et on tournerait à 150 points par match ! »