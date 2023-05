Anatomie d’un finaliste NBA | La lente et minutieuse construction des Nuggets

La NBA est affaire de cycles. L’ère des « super teams » semble avoir fait son temps, en l’occurrence. Si ça a pu marcher par le passé à South Beach ou Los Angeles, les Warriors ou les Celtics, et désormais les Nuggets, champions de la conférence Ouest, prouve qu’on peut construire une équipe qui gagne grâce à la Draft.

Un projet au long cours qui aboutit

Comme les Spurs l’avaient également fait par le passé en construisant leur dynastie sur David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et enfin Kawhi Leonard, les Nuggets ont eux aussi misé sur la continuité depuis l’arrivée de Mike Malone dans les Rocheuses en 2015. Après Gregg Popovich, Erik Spoelstra et Steve Kerr, qui ont tous remporté le titre suprême à plusieurs reprises, Mike Malone est le coach en poste depuis le plus longtemps en NBA.

En choisissant d’axer leur identité de jeu sur Nikola Jokic, un pivot passeur des plus atypiques, les Nuggets ont également mis en place une vraie culture locale, incarnée par le duo Malone – Jokic pour l’essentiel, mais aussi en coulisses par Calvin Booth, le GM qui a aussi fait ses classes en interne. Une continuité qui rassure Mike Malone.

« Qu’il soit mis en avant après le départ d’Arturas à Chicago puis de Tim à Minnesota, c’était très important pour moi car il était là depuis quatre ou cinq ans. Je l’ai dit à Josh (Kroenke, le propriétaire) quand Tim est parti : ‘J’ai le sentiment que Calvin est plus que prêt à diriger cette franchise’. »

Ancien intérieur col bleu qui a tout de même survécu dix ans en NBA, Calvin Booth a réussi à se faire sa place de l’autre côté de la barrière. D’abord en tant que scout pour les Pelicans en 2012, puis directeur du personnel à Minnesota et enfin assistant GM à Denver en 2017.

Calvin Booth, un GM formé aux Nuggets

Nommé GM le 7 juillet 2020, il a appris auprès de Tim Connelly, puis il a poursuivi son oeuvre en opérant intelligemment des petits ajustements dans son roster déjà bien établi sur son axe Jokic – Murray – Porter Jr.

« C’est assez irréel de savoir qu’on a maintenant atteint le niveau des finales NBA, ce qui est une première dans l’histoire de notre franchise », savoure Calvin Booth sur NBA Radio. « Les gars qui sont au plus haut de notre chaîne alimentaire, Nikola Jokic et Jamal Murray, sans oublier Michael Porter Jr, se sont mis bille en tête de nous amener jusqu’au mois de juin avec leur esprit de compétition. On a eu la santé, des joueurs à leur meilleur niveau, et du très bon coaching, et c’est pour ça qu’on est encore debout aujourd’hui. »

Equipe qui a progressé d’année en année et qui confirme une fois pour toutes que ses résultats dans la « bulle » d’Orlando n’étaient pas un feu de paille, Denver dispose d’un effectif long comme le bras et de joueurs de très haut niveau pour embellir le tout.

Retour en quelques dates sur la construction de la place forte du Colorado.

26 juin 2014 : Draft de Nikola Jokic (41e choix)

Choisi lors d’une coupure publicité, très tard dans la nuit, Nikola Jokic a certes mis un peu de temps à devenir l’ogre qu’il est désormais, double MVP de la Ligue et machine à triple-double sur ces playoffs. Mais c’est bien cet obscur choix de Draft de juin 2014 qui a fait basculer le destin de la franchise du Colorado. Après la fin sans gloire de l’ère Melo, et l’échec cuisant de son association de scoreurs fous avec Allen Iverson, les Nuggets naviguaient à vue, sans véritable horizon. Jusqu’à l’arrivée de Michael Malone, tout juste limogé des Kings, à la surprise générale de ses compères et de nombreux observateurs.

Sacramento vient tout juste de s’en remettre…

15 juin 2015 : arrivée de Mike Malone

Débarqué à la tête d’une équipe qui avait fini avec 30 victoires la saison précédente, Mike Malone a constamment fait progresser les Nuggets : 33 victoires sa première saison, 40 la seconde, 46 pour la troisième et 54 en 2018/19 pour retrouver les playoffs. Puis la finale de conférence dans la « bulle » deux ans plus tard. Et la finale NBA cette année !

« On sait tous que le mot patience n’est pas beaucoup prononcé dans notre monde », ajoute Mike Malone dans The Athletic. « Qu’ils aient eu la patience [de ne pas me renvoyer] après cette troisième saison, à 46 victoires quand on rate de peu les playoffs. Ils avaient vu quelque chose. Ils avaient senti un truc en Nikola, en Jamal, en moi. Et ils ont laissé ça arriver à maturité. »

23 juin 2016 : Draft de Jamal Murray (7e choix)

Avec sa réputation de scoreur fou à Kentucky (et avant), et ses histoires de sessions d’entraînement plutôt hardcore avec son paternel sous la neige de Toronto, Jamal Murray a lui aussi mis un peu de temps à se trouver au plus haut niveau. S’il a toujours eu ce talent naturel pour mettre le cuir dans le cercle, il a dû sauter les embûches que sont les blessures et les méformes. Pour faire taire une fois pour toutes les critiques qui ne voyaient qu’en lui un phénomène unique, « Bubble Murray ».

Histoire dans l’histoire, Jamal Murray est un effet collatéral de l’échange de Carmelo Anthony à New York. Cinq ans après son départ pour Gotham, Melo a donc porté bonheur à son ancienne franchise, qui a fait usage de son droit d’échanger les choix de Draft en 2016, récupérant le meneur en 7e choix (au lieu du 9e choix initialement).

« Je suis tellement content pour Jamal », s’exclamait Jokic après le coup de balai contre les Lakers. « Il a prouvé sa valeur et prouvé qu’il était un joueur à part dans cette Ligue. »

22 juin 2018 : Draft de Michael Porter Jr. (14e choix)

Si c’est un événement moindre dans la chronologie plus générale de ces Nuggets champions de l’Ouest, sachant qu’il a raté beaucoup de matchs avec plusieurs blessures longues (au dos notamment), la sélection de Michael Porter Jr. à la Draft 2018 prouve tout de même deux choses : que Denver était d’abord prêt à attendre que ce jeune joueur se rétablisse de ces problèmes physiques, et deuxièmement, que les Nuggets voyaient plus large. Littéralement.

Car avec une « frontline » qui associe Nikola Jokic et sa qualité de passe et son scoring, Aaron Gordon et ses qualités athlétiques et son activité polyvalente, plus Michael Porter Jr. avec sa taille et son tir au poste 3, les Nuggets ont déverrouillé le code. Ils jouent avec des avantages de taille, des duels favorables contre n’importe quelle équipe. Et ces playoffs ont prouvé leur force de frappe, écrasant le duo Gobert – Towns au premier tour, épuisant les Warriors au deuxième et écrabouillant les Lakers en finale de conf’…

« On se souvient bien quand c’était loin d’être sûr qu’il allait retrouver ce niveau physique », s’est ainsi ému Michael Porter Sr. sur Twitter. « On est tellement reconnaissant envers la franchise des Nuggets pour leur sagesse, leur clairvoyance et, à vrai dire, les couilles d’avoir misé sur [notre fils] ! »

25 mars 2021 : échange pour Aaron Gordon

Acquis en échange de Gary Harris (abonné à l’infirmerie depuis), RJ Hampton (qui a disparu des radars) et un tour de Draft protégé en 2025, juste avant la « trade deadline » de mars 2021, Aaron Gordon a été un coup de génie de la part de Calvin Booth et son staff.

Parfait complément de Nikola Jokic à l’intérieur en ce qu’il amène le peps et la détente que ne possèdent pas le Serbe, qui peut par contre le servir à l’envi au alley oop ou sur un jeu à deux, entre intérieurs, qui peut aussi s’avérer redoutable, il est un titulaire indéboulonnable depuis son arrivée dans le Colorado. En apportant aussi sa défense, nécessaire face aux ailiers de l’Ouest.

« Je vois le jeu autrement. Simplement les angles. Les lectures du jeu. J’ai enfin le sentiment de mieux lire le jeu », expliquait-il récemment au Denver Post. « L’intelligence de jeu de Jok’ dépasse tout. C’est un savant du basket. C’est juste un génie. C’est génial de discuter avec lui, de comprendre comment il voit le jeu. Comment peut-on lui simplifier le jeu, comment a-t-il besoin qu’on se place ? »

Intersaison 2022 : dernières retouches de vétérans

Aaron Gordon fait partie des dernières pièces rapportées mais il n’est pas la dernière en date. Les Nuggets ont procédé à d’autres ajustements qui ont été fignolés durant la dernière intersaison avec l’arrivée de Kentavious Caldwell-Pope, shooteur propre et défenseur expérimenté qui remplit parfaitement la dernière case du cinq majeur à l’arrière (en juillet 2022, avec Ish Smith contre Will Barton et Monte Morris).

On peut également souligner l’apport de Bruce Brown, signé en tant que « free agent » en juillet dernier et de deux autres vieux routiers, en Jeff Green qui a été très utile pendant la saison, et DeAndre Jordan.

Patiemment construit à coups d’astucieux et/ou audacieux choix de Draft et d’intelligents ajouts sur les postes d’ailier fort et d’arrière, l’effectif des Nuggets a connu son lot de déceptions, éliminés par les Blazers du duo Lillard – McCollum en 2019, puis en finale de conférence par les Lakers l’année suivante dans la « bulle », mais, avec le même commandant de bord et un collectif bien en place qui arrive à maturité, Denver fait désormais figure de favori pour décrocher le Graal…

« Tout commence avec cette volonté de croire en soi, et encore plus dans le collectif », conclut Mike Malone. « J’ai vu cette foi tout au long de la saison. On le savait à la mi-décembre quand on est arrivé à la première place de l’Ouest. Malgré les hauts et les bas, on n’a jamais perdu notre première place à l’Ouest. Battre cette équipe en finale de conférence et le faire avec le premier sweep de l’histoire de la franchise, c’est énorme. Mais je le dis au nom des dix-sept joueurs de notre vestiaire et de toute notre franchise : on n’est pas encore satisfait ! On va en profiter un peu et ça va être un sacré vol de retour à la maison. Mais on a encore du pain sur la planche ! »