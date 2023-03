Pour Bruce Brown, l’explosion des Nets est tout sauf une surprise

Démarrée à Detroit en 2018, la carrière de Bruce Brown a véritablement décollé à Brooklyn où, durant deux saisons entre 2020 et 2022, le musculeux arrière s’est imposé dans la ligue comme un « role player » précieux, aux côtés, les rares fois où ils étaient disponibles tous les deux au même moment, de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Désormais solide contributeur dans la rotation des Nuggets, rejoints cet été via la « free agency » après la demande estivale de transfert de « KD » qui annonçait le début de la fin du côté du Barclays Center, l’ancien de la fac’ de Miami était d’ailleurs de passage à Brooklyn hier avec son équipe, victorieuse des Nets.

Une occasion évidemment à ne pas manquer pour les journalistes locaux de lui demander son avis sur la triste fin, le mois dernier, du projet démarrée à l’été 2019.

« Non, [je ne suis pas surpris]. Vraiment pas. À vrai dire, je pense que personne ne l’est, par rapport à ce qu’il s’est passé. Ils ont tous les deux réclamé un transfert à quelques mois d’intervalle… » déclarait-il au New York Post, sans trop s’attarder sur la question mais visiblement satisfait d’être parti avant que tout ne s’écroule pour de bon. « L’été était agité pour eux […] On savait que ça pouvait s’arrêter d’un moment à un autre. Puis ils ont commencé à bien jouer cette saison, mais la situation avec Kyrie est survenue. C’est la fin d’une ère, tout simplement. »

Lui aussi ancien membre comme Bruce Brown de l’éphémère projet de Sean Marks à « Big Apple », Jeff Green appuyait également le caractère totalement prévisible des évènements de la dernière « trade deadline ».

« Je ne peux pas dire que je sois particulièrement surpris » concluait également le vétéran. « Mais au bout du compte, on sait que cette ligue est un business. Les différentes parties prenantes ont progressivement perdu le contrôle de la situation, et la durée de vie du projet s’est épuisée. »