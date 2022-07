Kentavious Caldwell-Pope prolonge déjà à Denver

A peine arrivé, déjà prolongé ! Transféré des Wizards aux Nuggets contre Will Barton et Monte Morris, Kentavious Caldwell-Pope ne sera pas free agent dans un an puisque la nouvelle direction s’est empressé de lui proposer un nouveau contrat de 30 millions de dollars sur deux ans. Selon ESPN, il s’agit d’un contrat de type 1+1, avec une « player option », et KCP est lié aux Nuggets jusqu’en 2025.

Agé de 29 ans, l’ancien champion NBA fait donc partie du noyau dur de l’équipe aux côtés de Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr., et la direction cherchait un élément de type « 3-and-D » pour écarter le jeu en attaque avec la menace à 3-points, tout en étant capable de défendre sur le meilleur extérieur adverse.

« Je suis très heureux d’être à nouveau dans une équipe compétitive, apte à jouer le titre » a-t-il déclaré lors de son arrivée à Denver. Il avait aussi expliqué que les Nuggets l’avaient toujours impressionné. Notamment dans la « bulle » quand les Lakers les avaient éliminés en finale de conférence. « Je le dis toujours aux gens… Si Anthony Davis n’avait pas inscrit ce 3-points (dans le Game 2), je pense que nous aurions perdu cette série. Voilà ce que je pense de cette équipe de Denver. »