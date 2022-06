Quand Nikola Jokic transmet son intelligence de jeu à Aaron Gordon

Jamal Murray et Michael Porter Jr. absents, Nikola Jokic s’est découvert un nouveau Lieutenant avec Aaron Gordon. Arrivé en cours de saison dernière, l’ancien dunkeur du Magic est devenu l’arme numéro 2 de Denver, et c’est le plus fiable des coéquipiers de Nikola Jokic avec des records en carrière en termes d’adresse aux tirs avec 51.7%, et même 60% à 2-points. C’est aussi le joueur qui convertit le plus de passes du MVP 2021.

« C’est un savant du basket. Un génie »

« Je vois le jeu autrement. Simplement les angles. Les lectures du jeu. J’ai enfin le sentiment de mieux lire le jeu » explique-t-il au Denver Post.

Une « lecture de jeu » acquise aux côtés de l’un des joueurs les plus intelligents du circuit. « L’intelligence de jeu de Jok’ dépasse tout. C’est un savant du basket. C’est juste un génie. C’est génial de discuter avec lui, de comprendre comment il voit le jeu. Comment peut-on lui simplifier le jeu, comment a-t-il besoin qu’on se place ? »

Aaron Gordon raconte que ses discussions ont même lieu en plein match, et Nikola Jokic reconnaît qu’il n’a pas réponse à tout.

« Je ne connais pas la bonne réponse. J’essaie juste de l’aider » confie le Serbe. « Je lui dis simplement ce que je sais. Que ça lui soit utile ou pas, je n’en sais rien. J’essaie juste de lui dire ce que je vois. »

Une chose est sûre, ce duo tient l’équipe à bout de bras cette saison, et Mike Malone est ravi que les deux aient profité des absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr pour travailler leurs automatismes et tirer l’équipe vers le haut.

« Notre bilan de 37v-26d en dit beaucoup sur notre groupe, sur leur solidarité et sur la création d’automatismes sur le terrain » conclut le coach des Nuggets. « Que ce soit la « second unit », les titulaires, Nikola et Aaron en particulier… Je pense qu’il faut toujours trouver des bons côtés lorsqu’on doit gérer des obstacles comme les blessures. »