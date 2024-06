Stats & Highlights | Le Thunder proche de la perfection

Pour la première fois depuis au moins 25 ans, une équipe termine une rencontre à plus de 60% aux tirs, 60% à 3-points et 100% aux lancers-francs. Auteur d’un 22 sur 36 à 3-points, avec 11 joueurs qui inscrivent au moins un panier primé, le Thunder réalise le match quasi parfait face à des Blazers toujours aussi diminués.

Une très facile victoire (+43 !) qui permet à Mark Daigneault d’ouvrir son banc dès le milieu du 3e quart-temps. C’est la 5e victoire de suite d’OKC, seul 2e à l’Ouest !

À l’Est, la rencontre entre les surprenants Pacers, et le non moins surprenant Magic tourne à l’avantage des coéquipiers de Paolo Banchero, auteurs d’une entame canon avec un 11-0 qui se transforme en 42-21. L’écart va grossir, encore et encore, pour atteindre le quarantaine de points ! Une démonstration d’Orlando avec une attaque de feu, mais aussi une grosse défense, très haute, sur Tyrese Haliburton.

Au classement de la conférence Est, Orlando est 4e avec 8 victoires pour 5 défaites, à égalité avec le Heat et les Knicks. Les Pacers suivent avec 7 succès en douze matches.

Indiana – Orlando 116-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BRO 99 PHI 121 TOR 142 DET 113 IND 116 ORL 128 CLE 121 DEN 109 DAL 113 SAC 129 MEM 100 BOS 102 UTH 137 PHO 140 POR 91 OKC 134 LAL 105 HOU 104

Portland – OKC 91-134

