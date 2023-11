Kristaps Porzingis sauve les Celtics à Memphis !

Bien que privés de nombreux joueurs, dont Marcus Smart, l’ancien taulier de Boston, les Grizzlies ont encore vendu chèrement leur peau face aux Celtics. Mais, derrière 26 points, 8 rebonds et 6 contres (dont celui de la victoire) de Kristaps Porzingis, plus 20 points, 9 rebonds, 5 passes (mais 8 balles perdues) de Jayson Tatum, Boston empoche sa sixième victoire de suite, sur le fil (102-100).

Il faut dire qu’en face, Desmond Bane (30 points, 8 passes) et Santi Aldama (28 points, 12 rebonds, 6 passes) ont été de féroces compétiteurs, puisque l’Espagnol signe carrément son record en carrière pour l’occasion.

En rythme et bien en place défensivement, en tenant Memphis à 38% de réussite aux tirs en première mi-temps, les Celtics tentent bien de faire enfin l’écart en troisième quart, avec Kristaps Porzingis qui bâche méchamment Ziaire Williams avant que Derrick White ne frappe à 3-points. Boston prend alors +9 à 4 minutes de la fin de la période. Mais, dans un grand soir, Santi Aldama ramène les Grizz sur ses épaules avec deux tirs de loin.

Aldama a la balle de match

Dans le dernier quart, les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup, avec Bane qui répond à Holiday derrière l’arc. Boston continue à faire la course en tête mais les locaux ne sont jamais très loin derrière alors que le jeune (et volumineux) Lofton s’accroche au cercle. En l’occurrence, quand Aldama manque un layup, c’est Williams qui jaillit pour la claquette dunk et permettre à Memphis de rester, encore et toujours, dans la roue des C’s, à -1 à deux minutes de la fin du match (98-97).

Desmond Bane leur donne même l’avantage, pour un court instant. Car Boston repasse devant sur un dunk de Kristaps Porzingis. Les Celtics peuvent sceller leur victoire quand White récupère un rebond offensif qui permet à Holiday de filer au dunk… mais le vétéran se manque, gêné par Jackson Jr !

Santi Aldama tente un 3-points qui manque la cible et, dans la foulée, c’est Ziaire Williams qui a un dernier ballon pour égaliser mais Kristaps Porzingis le contre !

Pendant ce temps, sur son banc de touche, Taylor Jenkins n’en croit pas ses yeux : le technicien de Memphis demandait un temps-mort. Que les arbitres n’ont jamais vu dans cette fin de match échevelée (102-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics restent sur six victoires d’affilée. Cela fut laborieux mais les Celtics conservent bel et bien leur série d’invincibilité et engrangent une sixième victoire de suite pour présenter un bilan dominateur de 11 victoires pour 2 défaites, le meilleur de la Ligue (devant les Sixers). Invaincus à domicile (5-0), les C’s sont également très bon hors de leurs bases avec 6 succès pour 2 revers.

– Du suspense ! Ce match des extrêmes a été très serré de bout en bout avec 7 égalités et 18 changements de leaders. Privés de quatre de ses six meilleurs joueurs, les Grizzlies méritaient mieux.

– Le(s) record(s) en carrière de Santi Aldama. Privés donc de nombreux joueurs clé, Memphis s’est tourné vers son intérieur espagnol qui ne s’est pas privé pour délivrer. L’ancien de Loyola a tout simplement pulvérisé son record en carrière aux points, mais aussi aux passes, à 3-points et aux tirs réussis avec une fiche à 28 points, 12 rebonds et 6 passes. Une bonne nouvelle pour des Grizz qui n’en ont pas tous les jours cette saison…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.