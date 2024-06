LeBron James arrache la victoire des Lakers face aux Rockets

Presque deux semaines après la gifle reçue à Houston, LeBron James et les Lakers ont pris leur revanche. Ce fut long à se dessiner et pas toujours beau à voir. Après une bonne entame, Los Angeles retombe dans ses travers et encaisse un 21-4. Les Rockets sont logiquement devant après douze minutes (20-28).

Portés par un excellent James et un Anthony Davis tranchant, les Californiens s’accrochent pour ne pas être trop distancés à la mi-temps (49-55). Ils profitent ensuite, après la pause, de l’absence d’Alperen Sengun, qui prend rapidement sa quatrième faute, pour faire l’écart. Les Texans sont brouillons, Davis fait un chantier à l’intérieur et Los Angeles prend le contrôle (81-75).

LeBron inscrit le lancer de la victoire

Tout se décide dans les dernières minutes, avec LeBron James qui prend les choses en main. Face à deux tirs primés de suite de Dillon Brooks, il répond avec un gros dunk, un fadeway difficile et un panier à 3-pts au buzzer des 24 secondes. C’est encore lui qui sert Austin Reaves pour le panier primé qui semble décisif. Mais les Rockets jouent la montre et marquent vite pour revenir à un point.

Un choix payant puisque Reaves ne marque qu’un lancer-franc sur deux. Sengun égalise. Il reste quelques secondes, James attaque le cercle et obtient la faute. Un lancer-franc suffit pour l’emporter (105-104), tandis que Brooks rate sa prière de très, très loin au buzzer.

Ce qu’il faut retenir

– Les patrons LeBron James et Anthony Davis. Le calcul est simple : 37 points pour le premier, 27 pour le second, donc 64 unités du duo sur les 105 points inscrits par les Lakers. Les deux stars ont ainsi marqué 60% des points de leur équipe. Ils n’ont guère été aidés, sauf par Reaves, car Taurean Prince, Cam Reddish ou encore D’Angelo Russell ont tous été maladroits de loin.

– La vie sans Alperen Sengun est plus dure. C’est en troisième quart-temps que les Lakers ont pris les commandes et ce n’est pas hasard puisque le Turc était bloqué sur le banc avec ses fautes. Dès qu’il est revenu, Houston était de nouveau capable de résister à James et compagnie. Il a même marqué des paniers importants dans le « money time » et, outre ses statistiques très bonnes (23 points, 10 rebonds, 5 passes), c’est son +/- qui montre le mieux son impact : +21 pour Houston quand il était sur le parquet.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.