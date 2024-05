Les Rockets giflent les Lakers !

L’absence d’Anthony Davis, touché à la hanche contre Miami, n’a pas mis longtemps à se faire sentir aux Lakers. Ils commencent très mal la partie et les Rockets en profitent pour passer un 8-0. Les Californiens sont très brouillons et accusent déjà un retard conséquent après un quart-temps seulement (32-19).

Comme contre Orlando, LeBron James et sa bande tentent une défense de zone. Le All-Star force d’ailleurs souvent en attaque et c’est mieux quand il trouve Rui Hachimura, qui fait des choses simples. Jalen Green a un petit coup de chaud en deuxième quart-temps et, à la mi-temps, Houston a totalement la main sur la rencontre (66-45).

Rien ne change après la pause, malgré les efforts de LeBron James. Les Rockets déroulent leur basket et trouvent des shoots ouverts à 3-pts. Ça tombe dedans et on file vers les 30 points d’écart. Jalen Green refait le show et à douze minutes de la fin, la rencontre est pliée (99-71). Darvin Ham ouvre donc son banc et son équipe s’incline logiquement et lourdement 128-94 face à une formation trop solide.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets, de bons élèves. 54% de réussite au shoot, 42% à 3-pts, seulement onze ballons perdus. Peu de déchet donc dans cette prestation des Rockets. Le ballon circule très bien, il y a de la patience pour prendre les bons tirs et forcément, ça paye. Si on ajoute une défense toujours aussi forte depuis quelques jours, alors l’écart est juste, tant Houston a fait un très, très bon match.

– Les Lakers trop brouillons. Comme à Orlando, l’équipe de Los Angeles est tombée sur une formation qui a su limiter les erreurs. Alors que les Lakers, eux, en font beaucoup. Austin Reaves rature énormément sa copie, avec des choix pas toujours judicieux et même LeBron James est lui aussi parfois peu inspiré. Christian Wood n’a rien apporté et le banc a été pauvre, seulement sauvé par la prestation de Rui Hachimura. Après cinq défaites, Los Angeles attend toujours une victoire à l’extérieur.

TOPS/FLOPS

✅Jalen Green. L’arrière de Houston a connu deux coups de chaud, en deuxième puis troisième quart-temps où il a enchaîné les points en quelques instants. Il a pris les shoots ouverts à 3-pts, ce qui explique son 5/6 dans cet exercice. Puis il a conclu sa prestation avec deux superbes pénétrations en fin de troisième quart-temps, pour terminer à 28 points à 11/15 au shoot. Il n’y avait rien à jeter.

✅D’Angelo Russell et Rui Hachimura. Dans cette sale soirée pour les Lakers, il faut néanmoins souligner leurs performances. Le meneur a pesé offensivement, notamment en troisième quart-temps. Il n’a pas toujours été juste mais a tenté de réveiller les siens (avec trois contres aussi) en marquant 22 points. Le Japonais, lui, fut sans doute le seul à faire des choses simples. Très propre et souvent en mouvement là où l’attaque manquait de rythme, il marque 24 points à 10/14 au shoot, avec 8 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.