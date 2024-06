Sans forcer, les Sixers corrigent les Nets

La deuxième meilleure équipe de la conférence Est a tenu son rang, puisque les Sixers n’ont clairement pas fait dans la dentelle avec les Nets, écrasés (121-99) sur leur parquet par les coéquipiers de Joel Embiid (32 points, 12 rebonds, 9 passes).

Bien soutenu par Tyrese Maxey (25 points, 10 passes) et De’Anthony Melton (21 points, 5 rebonds, 3 interceptions), le MVP 2023 a comme souvent régné tranquillement dans la raquette et, ce, en « seulement » 31 minutes. Preuve que les joueurs de Philadelphie n’ont pas eu à forcer leur talent pour prendre la mesure de Brooklyn, pourtant emmené par son étincelle Lonnie Walker IV en sortie de banc (26 points, 6 rebonds).

Un coup d’accélérateur aura d’ailleurs suffi aux Sixers pour tuer le match : un 20-5, réussi dans le deuxième quart-temps et qui a mis définitivement à l’abri les hommes de Nick Nurse, qui paraissent de plus en plus sérieux, soudés et dominateurs dans le jeu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Vingt minutes de suspense, pas une de plus. Encore en tête au milieu du deuxième quart-temps, les Nets ont ensuite pris l’eau à cause de ce 20-5 initié en fin de première mi-temps par la triplette Joel Embiid – Tyrese Maxey – De’Anthony Melton. Dès lors, les Sixers n’ont plus regardé dans leur rétroviseur, enregistrant au maximum 27 points d’avance après la pause. Une soirée tout simplement parfaite pour les joueurs de Nick Nurse, en démonstration collectivement.

– Joel Embiid leader exemplaire, Tyrese Maxey et De’Anthony Melton lieutenants parfaits. Le seul « point noir » de la soirée des Sixers, c’est que Joel Embiid n’a pas fini en triple-double. En dehors de ça, tout a fonctionné pour le MVP en titre, toujours très facile pour punir à mi-distance et près du cercle ou attirer les fautes et les lancers. Dissuasif en défense, le pivot de Philadelphie a également reçu l’aide de Tyrese Maxey et De’Anthony Melton, à l’aise pour exploiter les espaces créés par « JoJo » ou prendre le jeu à leur compte, lors de ses passages sur le banc. Un trio déterminant pour lancer Philly vers la victoire (cf. le 20-5).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.