Kevin Durant montre la voie en double prolongation face au Jazz

John Collins garde une main sur la tête, ne voulant pas y croire, tandis que Kevin Durant affiche un sourire satisfait, avec une pointe de soulagement qu’on devine. Les arbitres viennent de « valider » la victoire des Suns sur le parquet du Jazz (137-140), après un « challenge » remporté par Frank Vogel.

Les officiels ont finalement estimé que le leader des Suns avait contré, sans commettre de faute comme initialement sifflé, Lauri Markkanen sur sa tentative d’égalisation au buzzer, à 3-points. Il n’y aura pas de troisième prolongation à Salt Lake City. Les acteurs de cette deuxième confrontation en trois jours avaient déjà offert 58 minutes de beau spectacle, avec son lot de rebondissements, aux fans de Salt Lake City.

Si les visiteurs ont réussi à s’offrir une dizaine de points d’avance en première période, les deux équipes ne se sont plus quittées après la pause (56-61) où, le plus souvent, une possession a séparé une équipe de l’autre. Sous l’impulsion de ces deux agitateurs de banc, Talen Horton-Tucker et Collin Sexton, le Jazz pensait pouvoir s’échapper en s’offrant sept points d’avance à quelques minutes de la fin (102-95).

Kevin Durant punit mais le Jazz s’accroche

C’était sans compter sur le talent de Kevin Durant qui, quasiment à lui tout seul, a ramené les Suns dans le coup, tant par ses finitions que par ses fixations-passes, dont Jusuf Nurkic a largement profité. À une minute de la fin du temps réglementaire, « KD » signait une merveille de « fadeaway » sur un pied, auquel un Lauri Markkanen opportuniste, auteur d’un immense double-double, répondait près du cercle.

Pas de temps-mort pour les Suns, Devin Booker, auteur de 22 de ses 26 points après la pause, héritait d’un tir au buzzer qui est venu se fracasser sur la planche (115-115). Prolongation, la première. Ce temps supplémentaire a été marqué par le regain soudain d’adresse d’Eric Gordon, auteur de huit points consécutifs.

À défaut d’être adroit dans le jeu, Jordan Clarkson lui répondait en multipliant les agressions vers le cercle. À 40 secondes de la fin, Kevin Durant, encore lui, a inscrit un tir primé contesté, aux airs de « dagger ».

Mais le Jazz a continué de s’accrocher et, malgré le jeu des lancers-francs, est parvenu à égaliser sur une claquette de Collin Sexton qui traînait par là, un peu à la manière de Lauri Markkanen cinq minutes plus tôt. Scénario similaire dans la deuxième prolongation où Phoenix a commencé par prendre ses distances avant d’être rejoint. Notamment grâce à un panier primé de John Collins, qui s’est racheté d’avoir manqué un dunk immanquable dans cette période.

Il faudra attendre la toute dernière seconde pour connaître enfin le vainqueur jusqu’à cette faute au buzzer de Kevin Durant qui n’en était pas une…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « challenge » de la gagne. « C’était ridicule de siffler ça. Je savais que j’avais contré le tir et je savais que je ne l’avais pas touché du tout. Mais c’est le jeu. L’action s’était passée vite pour elle (ndlr : l’arbitre), donc je suis sûr qu’elle voulait la revoir et prendre la bonne décision. Je suis heureux qu’ils aient pu appeler Secaucus (ndlr : Replay Center) et que l’affaire soit réglée. » Telle est la réaction de Kevin Durant sur cette fin de rencontre litigieuse. L’arbitre en question, Ashley Moyer-Gleich, avait d’abord considéré que l’ailier des Suns avait touché le Finlandais du bout des doigts. Après avoir revu les images, les officiels sont revenus sur cette décision au grand dam du joueur du Jazz. « Je me préparais à tirer trois lancers-francs », rapporte le joueur du Jazz.

– Festival de rebonds offensifs. Le Jazz avait beau être privé de son meilleur rebondeur offensif, Walker Kessler, il a livré un festival en la matière : 27 rebonds offensifs, soit quasiment autant de rebonds défensifs que l’équipe adverse ! C’est simple, tous les joueurs rentrés en jeu côté Utah en ont capté au moins un. À l’instar de la claquette de Collin Sexton au buzzer de la première prolongation, ces secondes chances ont fait très mal aux Suns.

