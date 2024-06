Sans Donovan Mitchell, les Cavaliers appuient à l’intérieur face à Denver

Sans Donovan Mitchell, les Cavaliers reçoivent des Nuggets qui restent sur une défaite face aux Pelicans et, rapidement, on comprend le plan de Cleveland. Utiliser sa « frontline » Jarrett Allen – Evan Mobley pour tenter de bloquer Nikola Jokic, tout en attaquant le Serbe sur pick-and-roll en profitant de la taille de ses intérieurs.

L’adresse de Michael Porter Jr. permet à Denver de rester dans le coup (29-27) après les 12 premières minutes, mais le MVP des dernières Finals en est déjà à deux fautes personnelles.

Les minutes sans Nikola Jokic font mal dans le deuxième quart-temps, avec un Reggie Jackson dominé par Darius Garland mais également le surprenant rookie non-drafté, Craig Porter Jr. À la mi-temps, les Nuggets ne sont pas totalement largués (66-58) mais ils ne sont pas loin de la rupture face aux 28 points du duo Garland – Mobley.

Et la rupture a lieu dans le troisième quart-temps, avec un écart qui continue de gonfler et un Nikola Jokic qui monte en pression. Sans doute agacé par l’impact physique imposé (et autorisé) par la paire Mobley/Allen, le pivot des Rocheuses joue de plus en plus des coudes face à Jarrett Allen. L’arbitre Tony Brothers lui siffle une première faute offensive, sa quatrième, puis une deuxième sur l’action suivante, carrément flagrante selon l’officiel !

Finalement, après « challenge », les arbitres requalifient l’action en faute classique, mais Nikola Jokic a cinq fautes, et la messe est dite pour les Nuggets, qui ne reviendront pas dans le match.

Ils parviendront simplement à limiter l’écart (121-109) dans des proportions convenables sur la fin du match, alors que le pivot de Denver stoppe sa série de 12 matchs à plus de 20 points et 10 rebonds.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland utilise sa taille. 56 points à 46 dans la raquette, une large domination au rebond (47 prises à 33) et une connexion Allen-Mobley, notamment sur le pick-and-roll, qui a fait mal à Denver toute la soirée. En utilisant leur taille pour pilonner les Nuggets, les Cavaliers ont trouvé la clé du succès.

– Nikola Jokic agacé. En utilisant ses coudes pour tenter de se défaire de Jarrett Allen, Nikola Jokic a laissé parler sa frustration, se sortant du match. En conférence de presse, il s’est surtout agacé contre le manque d’envie au rebond de son équipe, appelant à un sursaut général lors des prochaines rencontres.

– Craig Porter Jr. brille. Non drafté, le meneur a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière avec 21 points, 4 rebonds et 4 passes en sortie de banc. Il a zigzagué dans la défense de Denver toute la soirée, son interception au milieu du terrain, sur une passe affreuse de son homonyme, Michael Porter Jr, est le symbole du match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.