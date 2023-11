Les Pacers montent sur le podium de la conférence Est

La conférence Est est pleine de surprise pour ces premiers jours de saison régulière. Déjà, les Sixers sont leaders, puis à la dernière marche du podium, on retrouve les Pacers ! Ces derniers restent sur trois victoires d’affilée et quatre en cinq matches.

Ils viennent de résister aux 54 points de Giannis Antetokounmpo pour s’imposer contre les Bucks. Surtout, Indiana aurait pu s’incliner après avoir compté 18 points d’avance en premier quart-temps. Les points du Grec ont inversé la tendance et à sept minutes de la fin, Milwaukee avait dix points d’avance…

« La seule façon de réellement progresser collectivement dans cette ligue, c’est d’être testé dans des circonstances difficiles », juge Rick Carlisle pour le site officiel des Pacers. « Dans ce match, la situation était compliquée et nos joueurs ont réalisé un remarquable travail en montrant leur volonté, en s’accrochant. Personne n’a baissé la tête, tout le monde est resté positif. Il s’agissait surtout de continuer de marquer, de faire un stop et de gagner. »

Une défense encore faible mais qui se montre au bon moment

Les deux ballons perdus du Grec dans les dernières secondes ont évidemment aidé, mais les Pacers ont tout de même seulement encaissé quatre points dans les cinq dernières minutes.

« Dans les trois dernières minutes, on a fait deux ou trois choses en défense qu’on n’avait pas travaillées cette saison. On en a un peu parlé à la pause mais surtout pendant les temps-morts et les joueurs ont été excellents dans les prises à deux », constate Rick Carlisle. « On a échangé les paniers pendant la majorité de la rencontre donc, à la fin, il fallait faire le bon stop au bon moment. On a réussi », se réjouit Tyrese Haliburton.

Pourtant, la défense d’Indiana n’est pas encore au point puisqu’ils encaissent 121.6 points de moyenne et font partie des pires équipes (26e) de la ligue dans ce domaine. Heureusement pour eux, l’attaque, la meilleure de la ligue avec 126 points par match, compense totalement.

« On joue bien en ce moment. On gère les choses de la bonne manière. Tout le monde apporte sa pierre », commente Tyrese Haliburton. « On a sans doute le meilleur banc de la ligue en ce moment. Tout le monde fait du bon boulot pour commencer et conclure les quart-temps, et trouver un moyen de gagner. On déroule en ce moment. »