Les Sixers, c’est du sérieux !

Même s’ils se sont fait peur sur la fin, les Sixers ont confirmé qu’ils avaient pris la saison par le bon bout en s’imposant 106-103 face aux Celtics. C’était le choc de la soirée à l’Est, et les coéquipiers de Joel Embiid en profitent pour prendre les commandes de la conférence Est avec cette 6e victoire de suite. Rappelons que leur seul revers, c’était lors du match d’ouverture, d’un tout petit point sur le parquet des Bucks…

« Nous avons fait de très bonnes choses, que nous voulions faire. Nous avons aussi fait beaucoup de choses que nous ne voulions pas faire », résume Nick Nurse. « Mais c’est le moment de l’année où nous devons continuer à nettoyer ce qui ne va pas … Dans l’ensemble, la bataille était là, et c’est bon à voir ».

Nicolas Batum impressionne son coach

La « bataille », c’est la défense affichée pendant 45 minutes, mais aussi ce serrage de vis dans le « money time » alors que les Celtics avaient quasiment effacé un déficit de 15 points (102-87).

« Ce que j’aime beaucoup dans cette équipe, c’est que nous ne nous appuyons pas forcément sur un défenseur exceptionnel, mais nous avons cinq gars au-dessus de la moyenne qui ont de la taille, des capacités athlétiques et de l’agressivité » souligne Nick Nurse. « Des gars qui essaient vraiment de défendre. Nous leur avons demandé de se concentrer sur Tatum et Brown et de les tenir. Ceux qui se sont retrouvés sur eux ont pu le faire. On les a obligés à travailler, et c’est une chose que nous voulions faire. »

Toujours côté défense, l’ancien coach des Raptors a d’ailleurs apprécié le rôle de Nicolas Batum, au point de l’intégrer dans cette fin de match, serrée et de lui donner 26 minutes.

« Il change vraiment bien sur les joueurs, et sa couverture est vraiment bonne » apprécie Nick Nurse. Seule ombre au tableau, la blessure de ce même Batum, touché à la main, en fin de première mi-temps. L’IRM passée dans la journée permettra d’en savoir plus, même si son retour en deuxième mi-temps incite à l’optimisme.