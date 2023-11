Nicolas Batum : « Je suis heureux d’être ici »

Transféré à Philadelphie il y a une semaine, en pleine nuit, en compagnie de Robert Covington, Marcus Morris et KJ Martin, contre James Harden et PJ Tucker, Nicolas Batum a été le dernier à arriver dans sa nouvelle formation. Le capitaine de l’Equipe de France s’est expliqué sur les raisons de son absence, ou plutôt de son retard, dissipant tout malentendu au sujet de son état d’esprit suite à ce trade.

« Il s’agit d’une situation familiale très difficile à gérer », a-t-il expliqué, ajoutant que son absence était planifiée avant même qu’il ne prenne l’avion de Los Angeles pour Philadelphie. « J’ai donc dû prendre du recul. J’ai vu l’article rapportant que l’équipe n’était pas au courant de mon absence. Ce n’était pas le cas. J’étais en communication constante avec l’équipe, avec le coach Nick Nurse, avec le président Daryl Morey, avec le GM Elton Brand, avec tout le monde. Ils m’ont donné la permission de partir. Je devais m’occuper de quelque chose, et l’équipe était au courant ».

Arrivé dimanche, Nicolas Batum a participé à l’entraînement de lundi matin et il était donc disponible pour le match de la nuit face aux Wizards, toujours au Wells Fargo Center.

Pas de retraite anticipée

Même si son acclimatation a été perturbée par ce contretemps, le Français a su se rendre utile au collectif de Nick Nurse dans un match à sens unique. Remplaçant le plus utilisé, il signe 11 points, à 3/4 de loin en 17 minutes, période durant laquelle Philly a surclassé Washington de 30 points !

« Ce n’est pas facile d’apprendre une nouvelle façon de fonctionner en 24 heures après avoir passé tout un camp d’entraînement avec une autre équipe », a-t-il ajouté. « Je sais qu’il va me falloir quelques entraînements, voire quelques matchs, pour assimiler le système et apprendre à connaître les nouveaux joueurs. Je vais essayer d’apprendre rapidement ».

L’avant-match d’hier a également été l’occasion pour lui de dissiper tout malentendu au sujet d’une éventuelle retraite suite à ce trade, comme l’avait démenti Chris Haynes la veille.

« Je n’envisage pas de prendre ma retraite. Je ne sais pas d’où vient cette information. Mais non, je suis ici. Ça me va d’être là. Je suis heureux d’être ici. Je ne prends pas ma retraite ou quoi que ce soit d’autre. Je devais juste m’occuper de quelque chose. Parfois, il y a des choses plus importantes que le basket ».

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 996 30 43.6 36.5 83.3 1.0 4.1 5.0 3.4 1.7 0.9 1.6 0.6 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.