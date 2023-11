Joel Embiid explose les Wizards pour la première réussie de Nicolas Batum

Joel Embiid vient de retrouver son fauteuil de meilleur marqueur de la ligue. Face à de faibles Wizards, le pivot des Sixers a signé sa plus grosse éruption offensive de la saison jusqu’ici – 48 points (17/25 aux tirs et 14/14 aux lancers), 11 rebonds et 6 passes – dans la large victoire de son équipe (146-128).

Il s’agit là d’un cinquième succès de suite pour les hommes de Nick Nurse, qui n’ont plus perdu depuis leur défaite inaugurale d’un point sur le parquet des Bucks. Les Sixers font ainsi le plein de confiance avant le choc de ce mercredi face aux Celtics, avec qui ils partagent le sommet de la conférence Est (5 victoires – 1 défaite).

Joel Embiid en démonstration

Cette nuit, les locaux ont profité des largesses défensives de l’équipe d’en face, la plus mauvaise de la ligue dans ce domaine. Les Wizards ont bien tenté des passages en zone ou les prises à deux face au pivot d’en face… Lorsque les rotations ne suivent pas, c’est vain. Le MVP en titre n’a ainsi eu aucune difficulté à ressortir les ballons, ou renverser le jeu vers De’Anthony Melton par exemple, qui a été l’un de ceux à compenser la maladresse de Kelly Oubre.

Avec deux lieutenants inspirés (Tyrese Maxey et Tobias Harris), Joel Embiid et les Sixers pouvaient rentrer au vestiaire sereins (77-58). Après la pause, le pivot a accéléré son opération démolition du pauvre Daniel Gafford et de la raquette d’en face. Délaissant le tir à 3-points, l’intérieur ne s’est pas arrêté de marquer sous le cercle ou en périphérie, avec son tir à mi-distance au niveau de la ligne des lancers-francs.

Bilal Coulibaly atteint la barre des 10 points

Résultat : un troisième quart-temps lunaire avec 29 points inscrits, sans rater le moindre tir dans le jeu (10/10) ou sur la ligne de réparation (9/9) ! Philadelphie accentuait ainsi un peu son avance (120-98), en encaissant tout de même 40 points dans une période marquée par un échange de paniers.

La paire Jordan Poole – Kyle Kuzma franchissait ainsi aisément la barre des 50 points inscrits à eux deux, mais sans aucun effet sur l’issue de la rencontre puisque Washington n’était pas décidé à défendre.

C’est donc une quatrième défaite de suite pour les Wizards, qui présentent le bilan inverse de leurs adversaires du soir. On notera enfin que l’autre Français, Bilal Coulibaly, a atteint pour la première fois de sa jeune carrière la barre symbolique des 10 points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le festival de Nicolas Batum ! « Bienvenue à Philly ! », lui a souhaité la commentatrice TV locale, en le voyant convertir son premier tir sous son nouveau maillot. Le Français venait d’être servi dans le corner par Patrick Beverley à la fin du premier quart-temps. Ce shoot était le départ d’un petit festival, à cheval sur le quart-temps suivant, durant lequel il va inscrire l’intégralité de ses 11 points en quelques minutes ! Son adresse a grandement participé à creuser l’écart. La preuve, l’ancien joueur des Clippers, appelé par erreur « Nicolas Baton » dans les dépêches AP, a terminé avec un incroyable +30 au score lorsqu’il était en jeu, en 17 minutes ! À noter qu’il est le seul ancien joueur de Los Angeles à avoir intégré la rotation de Nick Nurse. Robert Covington et les autres ont dû attendre la fin du match pour obtenir quelques minutes.

– La connexion Joel Embiid – Tyrese Maxey. « Il est plutôt bon au basket », peut en sourire le second en parlant du premier. Le nouveau créateur en chef maison n’est pas maladroit non plus. Cette nuit, Tyrese Maxey a signé un record en carrière avec 11 passes décisives, sans perdre le moindre ballon. On l’a vu multiplier les « pick-and-roll » avec son pivot, notamment dans le troisième quart-temps, face auxquels Daniel Gafford et les autres n’ont pas su trouver la parade. L’intérieur a su lui rendre la pareille en ressortant de bons ballons lorsqu’il était pris à deux poste bas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.