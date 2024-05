Giannis Antetokounmpo, deux fausses notes dans un récital

Privés de Damian Lillard, touché au mollet, les Bucks ont mis plusieurs minutes à entrer dans la partie à Indiana. Giannis Antetokounmpo a donc réveillé ses troupes avec 18 points en deuxième quart-temps. Il a enfoncé le clou dans le troisième, avec 20 unités de plus.

Enfin, le Grec va conclure avec 8 points dans le dernier acte, comme dans le premier, pour un total de 54 points, à 19/25 au shoot et 16/18 aux lancers-francs. Sa meilleure performance de la saison évidemment, et de loin, alors qu’il avait démarré doucement l’exercice en cours (24.4 points de moyenne avant ce match).

« J’avais des jambes. Je me sentais fort, je sentais que je pouvais attaquer les angles comme je le faisais dans le passé », explique-t-il pour le JS Online. « Je me sens comme ça depuis trois matches. Je retrouve mon rythme, donc ça me réjouit. »

Il a payé son énorme effort

Le MVP des Finals 2021 a beaucoup attaqué le cercle, passant parfois entre les portes du saloon, en profitant d’un écran, tel un Dwyane Wade de la belle époque. Avec ses pénétrations, il a obtenu des coups de sifflet. Myles Turner et ses coéquipiers ont plus que souffert pour essayer de le contenir.

« Il a été dominant », constate notamment Khris Middleton. « Personne n’a réussi à défendre sur lui dans cette partie. Soit il a marqué un layup, soit un dunk, soit il a obtenu une faute. Il a senti l’odeur du sang et il a insisté. On avait besoin de ça. Il a été excellent pour attaquer le cercle, savoir quand le faire, ou voir les prises à deux et donner des passes. Il a fait un grand match. »

Il n’a manqué que la victoire et surtout réduire les ballons perdus (8 au total). Giannis Antetokounmpo a surtout gâché deux possessions importantes dans les dernières secondes. La première, c’est une passe totalement ratée vers Brook Lopez. La seconde, il fait la différence sur un « spin move » mais ne shoote pas dans la foulée. Bennedict Mathurin lui pique la balle dans les mains.

« Je n’ai pas fait attention sur ces deux possessions », assume le double MVP. « J’aurais dû shooter, ce que je n’ai pas fait. J’étais épuisé et ils ont gagné le match. Donc mes 54 points ne comptent pas puisqu’on n’a pas gagné. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.