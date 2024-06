Norman Powell a mal digéré son départ des Raptors

Mars 2021. À la sortie d’une série de neuf revers consécutifs, les Raptors tentaient un électrochoc en envoyant Norman Powell aux Blazers en échange de Rodney Hood et Gary Trent Jr. En faisant une croix sur leur ailier, ils perdaient un nouveau membre actif de l’épopée de deux ans plus tôt, jusqu’au titre de 2019.

Un transfert que l’actuel joueur des Clippers a encore aujourd’hui du mal à digérer. « Je ne voulais pas quitter Toronto, pour être très sérieux, je voulais rester. J’ai toujours eu le sentiment que l’équipe qu’on avait, notre jeunesse, ce noyau dur, aurait pu devenir ce que Boston est aujourd’hui », pense le joueur de 30 ans.

Ce dernier pense ainsi à Fred VanVleet, OG Anunoby et bien sûr Pascal Siakam, la génération de joueurs qui arrivait progressivement à maturité après avoir contribué à la quête du titre, aux côtés de Kawhi Leonard.

« On avait un groupe solide de gars. Nous étions en pleine effervescence à Toronto en se disant que ce serait notre tour. Kyle (Lowry) et les autres vieillissaient. On avait perdu Serge (Ibaka) et Marc (Gasol), on s’est dit que ça allait être notre tour. On progressait tous. Kyle était probablement dans sa dernière année avec l’équipe, il allait probablement aller ailleurs pour jouer le titre », poursuit Norman Powell.

« On avait l’approche de se dire qu’on prendrait la relève. Être échangé m’a fait de la peine, Fred aussi. Une ou deux recrues et on y était », maintient l’ailier encore échangé un an après vers les Clippers, tandis que Fred VanVleet a pris la direction de Houston cet été. Pascal Siakam et OG Anunoby sont ainsi les rares représentants de l’équipe de 2019.

Une équipe qui ne s’est finalement jamais vraiment relevée du départ de Kawhi Leonard vers Los Angeles.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.6 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 Total 557 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.