Donovan Mitchell ne comprend pas pourquoi il n’a pas été élu dans la All-NBA First Team

Arrivé l’été dernier à Cleveland en provenance de Utah, Donovan Mitchell a sans doute réalisé la meilleure saison individuelle de sa carrière, avec des moyennes de 28.3 points, 4.3 rebonds, 4.4 passes décisives et 1.5 interception en 68 matchs. Avec en plus de très bons pourcentages : 48.4 % au tir dont 38.6 % à 3-points. Sans oublier bien sûr, sa performance mythique à 71 points face aux Bulls, le 2 janvier 2023 !

Des statistiques qui lui ont permis d’être titulaire au All-Star Game pour la première fois de sa carrière. En fin de saison, il a aussi été nommé dans l’une des trois équipes All-NBA. Egalement une première pour lui depuis son arrivée dans la ligue en 2017.

Mais voilà, l’arrière des Cavaliers n’a été nommé « que » dans la All-NBA Second Team. Et ce dernier pense qu’il aurait dû faire partie de la All-NBA First Team. Pour rappel, cette première équipe est composée de Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jayson Tatum, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander.

« Je pense que j’aurais dû faire partie de la All-NBA First Team » a ainsi déclaré Donovan Mitchell. « C’est donc l’un de mes objectifs pour l’année prochaine : faire partie de la première équipe. Et j’ai senti que j’étais assez bon pour y être cette année. Mais manifestement, les membres des médias pensaient autrement ».

Donovan Mitchell a obtenu 45 votes pour la première équipe, soit moins que Shai Gilgeous-Alexander (63) ou que Luka Doncic (60). Ce qui est loin d’être insensé, puisque ces deux derniers ont tous deux enregistré une moyenne de points, de rebonds et de passes décisives supérieure à celle du joueur de Cleveland. Mais voilà, Donovan Mitchell a lui goûté aux playoffs, ce qui n’est pas le cas de Shai Gilgeous-Alexander et de Luka Doncic.

Lorsque la question lui a été posée sur l’importance de ce critère, « Spida » avoue ne pas trop comprendre les facteurs pris en compte par les votants.

« Je ne sais pas. Je pensais que c’était important, mais ce n’est manifestement pas le cas » a rétorqué Donovan Mitchell, sur l’importance de se qualifier en playoffs. « Mais comme je l’ai dit, je pense que j’aurais dû y être. Qui sortir de cette équipe ? Je ne me soucie pas vraiment de qui sort, mais dans ma tête je fais partie de la All-NBA First Team. Mais voilà, ça n’a pas été le cas. Les All-NBA, All-Star, MVP et toutes ces sélections, j’ai l’impression que les critères sont modifiés chaque année. Donc, je ne sais pas quels sont les critères. Je ne vais pas m’asseoir ici et pleurer à ce sujet, ou bouder. J’ai eu mon moment où j’ai dit ce que j’avais à dire, maintenant je dois aller sur le terrain et le prouver ».

