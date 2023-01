Donovan Mitchell dans l’histoire : 71 points et la victoire face aux Bulls !

Depuis Kobe Bryant, personne n’avait inscrit autant de points dans un match ! Cette nuit, Donovan Mitchell est entré dans l’histoire par la grande porte en plantant 71 points pour arracher la victoire face aux Bulls (145-134 a.p). Il le fait avec la manière puisque c’est lui qui arrache la prolongation à trois secondes du buzzer. Comment ? En manquant volontairement son lancer, puis en arrachant le rebond offensif pour ensuite marquer avec un tir ultra compliqué au milieu de la mêlée. Il en est déjà à 58 points, mais on n’a pas encore tout vu…

Dans la prolongation, l’ancien arrière du Jazz est possédé, et il inscrit 13 points en cinq minutes pour porter son total à 71 points et surtout mener les Cavaliers à la victoire. Et dire qu’il n’avait inscrit que cinq points dans le premier quart-temps… et que les Cavaliers étaient menés de 21 points dans le 2e quart-temps !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le 7e joueur à 70 points et plus. Avant Mitchell, seuls six joueurs avaient atteint la barre des 70 points. Il s’agit de Wilt Chamberlain (100 points), Kobe Bryant (81), David Thompson (73), David Robinson et Elgin Baylor (71) et Devin Booker (70).

Des records personnels. Mitchell ne se contente pas d’exploser son record de points puisqu’il égale son record de passes (11), et il bat ses records personnels aux lancers-francs avec 20 réussites sur 25 tentatives. Grâce à son carton, il est le meilleur marqueur de la NBA !

LA REACTION

« Je crois que j’avais déjà réussi un match comme ça sur NBA2K, mais je ne crois pas que j’avais été aussi adroit. Et encore, c’était dans une défaite… Je suis sans voix. Pas uniquement par ce que j’ai fait, mais parce que je l’ai fait pour qu’on revienne dans le match et qu’on gagne. C’est fou ! » D. Mitchell

TOPS/FLOPS

✅Donovan Mitchell. 71 points, 11 passes et 8 rebonds en 50 minutes. Le panier pour arracher la prolongation. Les 13 points dans cette même prolongation. What Else ?

✅ Jarrett Allen. Dans le « money time », c’est lui qui épaule Mitchell pour réaliser l’impossible.

⛔La défense des Bulls. Le « Big Three » de Chicago a fait le job en… attaque. Par contre, la défense a été catastrophique en deuxième mi-temps. Des boulevards et un manque d’agressivité ont plombé et effacé la belle première mi-temps.

LA SUITE

Cleveland (24-14) : réception des Suns mercredi.

Chicago (16-18) : déplacement à Philadelphie mercredi.