Tyler Herro, le fol espoir d’un retour en finale NBA

Depuis mardi, Tyler Herro est autorisé à s’entraîner sans contact. C’est l’avant-dernière étape avant un possible retour sur les terrains pendant les Finals NBA. Le 28 mai, la veille du Game 7 face aux Celtics, l’arrière en était à six semaines de convalescence, soit la fourchette haute estimée par les médecins après son opération. TNT a évoqué un retour pour le Game 3, qui aura lieu en début de semaine prochaine, et on en sera alors à sept semaines d’absence.

« On verra… Je n’en sais rien… » répond Tyler Herro à propos de ce retour possible au plein coeur de la finale. « J’ai encore encore une petite douleur dans la main, mais ce ne sont que les tissus qui cicatrisent, et des choses comme ça. J’essaie de m’entraîner avec. J’aimerais revenir pour les Finals, mais on verra avec les sensations de ma main. Elle va bien, et je me sens bien. »

« Après notre victoire à Milwaukee, j’ai senti que nous allions retourner en finale »

L’heure est donc plutôt à l’optimisme, même s’il ne faut rien précipiter. Une chose est sûre : Tyler Herro fera son maximum pour jouer. « Je vais m’entraîner tous les jours, deux à trois fois par jour à partir d’aujourd’hui jusqu’au jour où j’espère revenir » poursuit l’arrière, qui accompagne l’équipe à Denver. « Je vais donc continuer à me donner à fond, voir comment mon corps réagit au quotidien et j’essaierai de revenir le plus vite possible ».

Malgré la déception et la frustration nées de cette blessure subie dès le premier match des playoffs, Tyler Herro raconte qu’il y a cru quand il a vu ses coéquipiers battre les Bucks.

« Après notre victoire à Milwaukee, j’ai senti que nous allions retourner en finale » raconte-t-il. « C’est clair que c’est un sacré parcours ! Je suis sur le côté, j’ai participé à tous les déplacements, j’ai fait partie de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Le simple fait d’être ici avec l’équipe est formidable. Voir les gars se serrer les coudes, c’est formidable. Je suis impatient d’avoir l’occasion de rejouer cette saison. »

Réponse en début de semaine prochaine, mais avant cela, il faudra qu’il soit autorisé à s’entraîner avec contact.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 34 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 Total 284 32 44.0 38.5 87.2 0.4 4.5 4.9 3.7 1.4 0.7 2.2 0.2 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.