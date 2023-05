Tyler Herro de retour pour le Game 3 des Finals ?

Victime d’une fracture de la main droite dès le Game 1 du premier tour des playoffs contre Milwaukee, Tyler Herro est tout proche d’un retour. Alors qu’on apprenait, en milieu de semaine dernière, qu’il avait été autorisé à reprendre l’entrainement sans contact, on apprend cette fois, par les informations de Chris Haynes, du Bleacher Report, qu’il a encore accéléré. Pour preuve, il multiplie les séances d’entrainement depuis quelques jours.

Une montée en puissance suffisamment convaincante pour que, pour la première fois depuis sa blessure, une potentielle date de retour soit maintenant avancée : notre confrère parle du Game 3 des Finals, qui serait le premier de la série à Miami, le 7 juin prochain. C’est dans plus d’une semaine, et c’est un délai idéal, pour accorder un dernier créneau à Tyler Herro pour poursuivre, et boucler sa montée en puissance sur le plan physique.

Même s’il a prouvé qu’il pouvait gagner sans lui, le Heat, qui arrive en Finals après avoir dû batailler sept matchs face aux Celtics, récupérerait ainsi un renfort de choix, à un moment crucial de la saison.

On imagine bien les joueurs de Miami se satisfaire d’un scénario dans lequel ils parviendraient à voler un des deux premiers matchs à Denver, puis retourneraient en Floride pour la troisième manche et la suite de la série, renforcés par le retour du « Boy Wonder »…

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 Total 242 32 43.9 38.3 87.5 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.2 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.