Fracture de la main pour Tyler Herro !

C’est l’hécatombe dans ce Game 1 entre Milwaukee et Miami. Quelques minutes après la sortie sur blessure de Giannis Antetokounmpo, touché au dos, c’est au tour de Tyler Herro de devoir quitter ses coéquipiers en cours de rencontre et le verdict n’a pas traîné.

Juste avant la mi-temps, l’arrière du Heat s’est ainsi fracturé la main droite, après avoir plongé au sol pour récupérer un ballon perdu, devant Grayson Allen. Mal retombé sur cette partie de son corps, il est quand même resté sur le parquet pendant quelques secondes, tentant carrément un tir à 3-points (raté, malgré l’effet d’optique) !

Désormais, on attendra de connaître la durée d’indisponibilité de Tyler Herro (20.1 points, 5.4 rebonds, 4.2 passes), mais on peut déjà tabler sur plusieurs semaines d’absence et une campagne de playoffs 2023 en suspens…

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.7 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 33 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 35 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 Total 242 32 43.9 38.3 87.5 0.4 4.5 4.9 3.5 1.4 0.7 2.2 0.2 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.