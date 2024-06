Avec 84 points inscrits et seulement 39% aux tirs, les Celtics ont signé leur pire prestation offensive de l’année au plus mauvais moment. Pourtant, à l’issue de ce Game 7 perdu face au Heat, une partie des hommes de Joe Mazzulla préfèrent mettre en avant les défaillances de l’autre côté du terrain.

À commencer par Malcolm Brogdon. « Je crois que l’année dernière, cette équipe était fière de sa défense. C’était notre carte de visite » explique-t-il, alors que lui n’a pourtant rejoint ce groupe que cette saison. « Cette année, c’était l’attaque. Je ne pense pas que l’on puisse gagner des titres avec une attaque qui est meilleure que la défense », juge l’ancien meneur des Pacers, en assurant que Boston disposait de la « meilleure » attaque de la ligue.

La seconde en réalité, en matière d’efficacité offensive (117.3 points par match sur 100 possessions), en saison régulière. « On peut parler de nos moyens de marquer, de notre densité, de notre polyvalence en attaque, vraiment du premier au septième, voire huitième homme. Défensivement, on a la polyvalence, on a le talent. Mais chaque soir, on a relâché la pression et on a eu beaucoup de défaillances dans ce domaine », regrette le remplaçant qui, blessé, n’a pas pesé dans ce Game 7 (aucun point en sept minutes).

Ancien meilleur défenseur de l’année, Marcus Smart est du même avis : « On doit continuer à mettre la défense au premier plan. On a été si mauvais en attaque l’année dernière que c’était notre objectif principal cette année. Malheureusement, notre défense en a souffert. »

Compenser une mauvaise soirée aux tirs

Son constat se vérifie dans les chiffres. Lors de leur précédente campagne de playoffs, les Celtics limitaient leurs adversaires à 106 points en moyenne – sur 100 possessions – soit la deuxième défense des équipes en lice. Cette année ? 113 points encaissés en moyenne, soit seulement la 10e place sur les 16 équipes engagées en playoffs…

Durant ces playoffs, les Celtics affichaient d’ailleurs un parfait bilan de neuf victoires sans défaite lorsqu’ils limitaient l’équipe adverse à 106 points ou moins. Jusqu’à cette nuit… puisque le Heat l’a emporté avec 103 points.

« Nous sommes à notre meilleur niveau quand – je pense que c’était le cas ces trois derniers matches, à part ce soir – on se concentre vraiment sur la partie défensive. On a montré à quel point on peut être spéciaux et bons collectivement. On n’a pas particulièrement bien shooté mais cela fait partie du jeu. L’attaque fluctue d’un soir à l’autre. Mais la défense peut toujours, ou la plupart du temps, se maintenir. Même lorsqu’on rate des tirs, il faut toujours se concentrer sur la défense », rappelle Jayson Tatum.

« Ne pas se préoccuper des tirs. Que ça rentre ou non, la défense est la clé », complète Marcus Smart selon qui la défense est même la « kryptonite » de l’équipe lorsque celle-ci manque d’adresse. Malcolm Brodgon considère que les Celtics auraient pu rester dans ce match en faisant ces stops. Car Miami « n’est pas une équipe qui va marquer 120 points, se lancer dans des transitions et vous battre de cette manière. Elle va ralentir le jeu et jouer dans la moitié du terrain. […] Le fait est qu’on n’a pas fait les stops. En fin de compte, c’est ça qui nous a tués. »