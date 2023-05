Le Heat donne la fessée aux Celtics pour rejoindre les Nuggets en finale NBA !

C’est terminé pour Boston, qui ne devient pas la première de l’histoire de la NBA à s’imposer en sept matchs dans une série de playoffs après avoir été menée 3-0 auparavant. Peut-être engloutis par l’enjeu de ce Game 7, ou tout simplement épuisés après leur incroyable « remontada », les Celtics sont effectivement passés à côté de leur match (39% aux tirs, 15 pertes de balle), devant leur public, face à un Heat bien plus tranchant et précis, alors qu’il n’était plus favori, sur le papier, après avoir dilapidé son avance.

Un peu moins de trois ans après son parcours jusqu’en Finals dans la « bulle » sanitaire à Orlando (défaite contre les Lakers), et un an jour après jour après une défaite cruelle au Game 7 de la finale de la conférence Est contre ces mêmes Celtics, le club de Miami retourne ainsi en Finals. En privant leurs adversaires d’une place dans la postérité, le Heat s’assure d’ailleurs la sienne, en devenant la deuxième équipe seulement dans l’histoire de la Grande Ligue à rejoindre les Finals en tant que tête de série n°8, après les Knicks en 1999.

Reste maintenant à faire mieux que New York, qui avait perdu contre les Spurs en 1999. La mission sera très complexe contre une équipe de Denver en grande confiance après avoir survolé la conférence Ouest en saison régulière puis durant ses trois premiers tours de playoffs… Mais la victoire n’en serait que plus grandiose, quand on se rappelle d’où revient cette équipe du Heat, dans cette « post-season »!

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Heat, du « play-in » aux Finals. Battus par les Hawks lors de leur premier match du « play-in », et encore menés au score par les Bulls à moins de quatre minutes de la fin dans leur deuxième match, les joueurs de Miami sont en position de remporter un titre, près d’un mois et demi plus tard. Un parcours exceptionnel de Jimmy Butler et sa bande, qui en cas de titre auraient clairement de sérieux arguments à faire valoir pour être considéré comme un des plus beaux titres, dans le parcours et le contexte, de tous les temps. En fait, cette défaite contre Atlanta a tout simplement sauvé la saison du Heat, complètement métamorphosé après cette rencontre. En devenant seulement la deuxième tête de série n°8 à rejoindre les Finals, Miami a déjà marqué l’histoire, mais peut encore écrire une dernière page…

– La blessure de Jayson Tatum. L’ailier vedette des Celtics s’est tordu la cheville sur la première possession du match ! Il tente un Eurostep ligne de fond, mais sur la réception, son pied gauche se tord sur la jambe de Gabe Vincent, au sol. L’ailier est resté sur le terrain, mais clairement, il n’était pas au top de ses moyens.

– Dix minutes fatales. Les Celtics ont lâché prise entre la fin du premier quart-temps et le début du second. Boston menait ainsi de cinq points, avant d’encaisser un 14-4 à la fin du premier quart-temps, puis un 16-6 pour attaquer le second. Ce 30-10 du Heat a assommé Boston, et rendu muette la salle.

– Jimmy Butler, MVP de la finale de conférence Est. Le vote était on ne peut plus serré : sur les neuf votants, cinq ont voté pour Jimmy Butler, et quatre pour Caleb Martin, clairement le deuxième meilleur joueur de Miami dans cette série. Héroïque en vain à la toute fin du Game 6, « Jimmy Buckets » ne s’est pas découragé et a sorti un Game 7 à 28 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions pour propulser le Heat en Finals, ses deuxièmes en quatre saisons à titre personnel avec le club de Floride. Sur l’ensemble de la série, il a tourné à 24.7 points (42% / 35% / 85%), 7.6 rebonds, 6.1 passes et 2.6 interceptions. Une récompense logique, pour le patron de Miami.

TOPS/FLOPS

✅ Caleb Martin. Pas loin d’être élu MVP de la série, le soldat du Heat, après un Game 6 à 21 points et 15 rebonds, a sorti une nouvelle fois le bleu de chauffe dans cette septième manche décisive en compilant 26 points et 10 rebonds, avec aussi 3 passes pour une seule perte de balle. Ultra précieux par son opportunisme en attaque autour de Jimmy Butler et Bam Adebayo, notamment par son adresse extérieure (4/6), l’ancien joueur des Hornets a aussi brillé par son apport défensif irréprochable, face à Jayson Tatum et Jaylen Brown la plupart du temps. Un match de star, en somme, pour un « role-player » indispensable.

⛔ Jayson Tatum et Jaylen Brown. Si c’est toute l’équipe qui est passé au travers, ce sont (injustement) leurs mauvaises performances qu’on retiendra le plus, de par leur statut. Alors qu’ils avaient tous deux été très solides dans le Game 6, les « Jay’s » se sont troués au « scoring » dans ce Game 7 : 14 points à 5/13 aux tirs pour Jayson Tatum (11 rebonds et 4 passes), certes durement touché à la cheville. 19 points à 8/23 pour Jaylen Brown (8 rebonds et 5 passes). Ce dernier a également commis 8 des 15 pertes de balle de son équipe, et boucle ainsi tristement une série dans laquelle il a globalement été à la peine (19 points à 16.3% à 3-points, 3.4 passes pour 3.6 pertes de balle)…

LA SUITE

– Game 1 des Finals : dans la nuit de jeudi à vendredi (02h30), à Denver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.